"Ianis e pe stilul lui Zidane, nu seamana cu mine 100%!" Cum explica Hagi cea mai comentata declaratie a momentului in Romania

Gheorghe Hagi a explicat de ce il vede pe Ianis mai apropiat de fostul star al Frantei decat de el.

Hagi e convins de calitatile fiului sau si il asteapta sa 'explodeze' in urmatorii ani.



"Am zis ca nu seamana cu mine, e mai pe stilul lui Zidane. Nu conteaza cum s-a speculat aceasta declaratie, noi mergem mai departe. Iubim fotbalul, iar timpul o sa aduca un raspuns. Ianis nu seamana cu mine 100%. Ca tip de jucator, ma refer. In partea de sus, seamana cu mine, dar jos are altfel de picioare, e mai inalt, e mai frumos ca mine, vorbeste engleza. Eu nu vorbesc! Are un joc elegant, e un decar autentic. Are viziune in teren, e inteligent, are personalitate. E dreptul meu sa spun asta, scuzati-ma! Cine l-a cunoscut stie ca am dreptate!", a spus Hagi la Telekom Sport.

Hagi spune ca orice comparatie intre el si realizarile fiului sau e deplasata: "Nu am zis ca Ianis e mai mare ca mine. Duceti lucrurile in ridicol. Nu comparati un om cu o cariera cum a fost amea cu cineva care abia a scos capul si care are un viitor. Tratati-l si pe el cum ii tratati pe ceilalti. Imi place de el cum imi place si de Coman, de Man. Daca imi place, ce sa fac? Sa imi taca gura si sa zic de Cicaldau, de Razvan Marin ca nu sunt buni? Pe Ianis sa-l comparati cu mine cand va avea 35 de ani. Atunci putem sa zicem ceva, nu acum!"