Klopp ataca Premier League cu fundasi de aproape 300 de MILIOANE! Cei mai valorosi trei fundasi din lume fac parte din lotul "cormoranilor"! Cat valoreaza fiecare

Din articol Liverpool are cei mai valorosi fundasi din lume la ora actuala

Jurgen Klopp a reusit sa alcatuiasca o echipa de invidiat la Liverpool.

Liverpool este in fata unui sezon fantastic si conduce detasat in Premier League. "Cormoranii" sunt la 10 puncte de locul 2, ocupat de Leicester si la 11 puncte de rivala Manchester City. Liverpool are si un meci in minus disputat.

Unul din secretele lui Klopp este defensiva aproape impenetrabila. In acest sezon de Premier League, Liverpool are cea mai buna aparare din campionat, alaturi de Leicester, ambele primind doar 14 goluri.

Podiumul fundasilor de pe transfermarkt este alcatuit din:

1. Alexander-Arnold are 21 de ani si este cel mai valoros fundas din lume in acest moment, cota sa explodand de la 80 de milioane la 110 milioane de euro. Arnold este un fundas dreapta produs de academia clubului si Klopp are un merit deosebit in ascensiunea pustiului.

2. Virgil van Dijk are 28 de ani si este evaluat la 100 de milioane de euro in acest moment. Olandezul a fost adus in luna ianuarie a lui 2018 de la Southampton, iar in schimbul sau au fost platite nu mai putin de 85 de milioane de euro. Van Dijk este stalpul din centrul defensivei si a avut un sezon precedent fantastic, fiind pe lista celor trei nominalizati la balonul de aur. Olandezul a fost invins la mica diferenta de Lionel Messi.

3. Podiumul este completat de Andrew Robertson, care are 25 de ani si este evaluat la 80 de milioane de euro. Fundasul stanga a fost adus in vara lui 2017 de la Hull City pentru banala suma de 9 milioane de euro. In doar 2 ani, fundasul a ajuns sa valoreze aproape de 10 ori mai mult.

Liverpool a castigat Champions League, Super Cupa Europei si Mondialul Cluburilor in acest an sub comanda lui Jurgen Klopp. In actualul sezon, "cormoranii" se lupta pe toate fronturile si vor sa sparga gheata si sa castige primul titlu in Premier League (noul format din 1992).

In optimile Ligii Campionilor, Liverpool o va intalni pe Atletico Madrid. Meciurile se vor juca pe 18 februarie, respectiv 11 martie 2020.