Ei negociaza viitorul de SUTE DE MILIOANE al fotbalului! Cine sunt impresarii care ii controleaza pe SUPER fotbalistii planetei

Cluburile mari se orienteaza tot mai mult catre utilizarea jucatorilor tineri, astfel ca nu este de mirare faptul ca fotbalistii ajung sa straluceasca la varste fragede.

Cosmin Craciun

Daca pana de curand fotbalistii de 23-24 de ani erau catalogati ca fiind la inceput de cariera, varsta aceasta este acum una pana la care ar trebui ca jucatorii sa isi fi demonstrat deja valoarea. Asfel, atat oportunitatile cat si presiunea pe tineri au crescut, iar impresarii importanti din Europa se grabesc sa puna mana pe destinele viitoarelor superstaruri. Iata care sunt impresarii celor mai tari pusti ai continentului, care deja au facut pasul catre fotbalul mare:

Kylian Mbappe (21 de ani, atacant, PSG) - campion mondial cu Franta, de patru ori castigator in Ligue 1 si golgheterul campionatului in doua randuri, Mbappe este considerat cel mai scump fotbalist al momentului. Tanarul francez nu are un impresar, ci este reprezentat de catre parintii sai. Totusi, pentru a beneficia de parerile unui specialist in zona de documente si clauze, familia lui Mbappe a apelat la ajutorul lui Delphine Verheyden, o avocata din Paris.

Dayot Upamecano (21 de ani, fundas central, RB Leipzig) - despre Upamecano s-a scris foarte mult in ultima vreme, iar majoritatea zvonurilor indica faptul ca francezul lui Leipzig este dorit de Liverpool, Manchester United, Arsenal, PSG si Barcelona. Extrem de apreciat in Bundesliga, Upamecano este reprezentat de compania germana de impresariat SportsTotal, care are in portofoliu si numele lui Toni Kroos, Marco Reus sau Suat Serdar.



Jadon Sancho (20 de ani, aripa dreapta, Borussia Dortmund) - un alt superstar din Bundesliga, Jadon Sancho este dorit si el de granzii Angliei, dar si de Barcelona. Manchester City l-a avut in propria curte pana in 2017, dupa ce l-a achizitionat in 2015 de la juniorii lui Watford. Borussia Dortmund l-a achizitionat pentru doar 7,8 milioane de euro si acum englezul este printre cei mai bine cotati fotbalisti de pe continent. Va negocia pentru el compania brticanica Elite Project Group, care ii mai reprezinta si pe Alex Iwobi de la Everton, Buyako Saka si Reiss Nelson de la Arsenal sau Todd Cantwell de la Norwich City.

Trent Alexander-Arnold (21 de ani, fundas dreapta, Liverpool) - fundasul lui Liverpool are deja in palmares trei trofee, toate castigate cu Liverpool pe plan extern. Considerat de multi drept cel mai bun fundas dreapta din lume, desi are doar 21 de ani, pare greu de crezut ca Arnold va pleca prea curand de pe Anfield. El si-a prelungit intelegerea la inceputul lui 2019, pentru inca cinci ani, iar reprezentantii sai sunt englezii de la PLG. Compania ii mai reprezinta si pe Andy Robertson, colegul lui Arnold de la Liverpool, Jamal Lewis de la Norwich si Jarrod Bowen de la West Ham.

Joao Felix (20 de ani, mijlocas, Atletico Madrid) - deja detinator al titulaturii de cel mai scump transfer din istoria lui Atletico Madrid, portughezul Joao Feli are doar 20 de ani si a fost transferat in 2019 de la Benfica pentru 126 de milioane de euro. Interesele sale sunt reprezentate de Soccer Pro Master, o companie de impresariat care nu mai are sub tutela sa niciun alt nume important din fotbal, in afara de Felix. Compania apartine unui portughez in varsta de 45 de ani, Petro Cordeiro.

Kai Havertz (20 de ani, mijlocas ofensiv, Bayer Leverkusen) - noua senzatie din Germania se numeste Kai Havertz si atrage tot mai mult interesul echipelor bogate din Anglia. Despre interesul lui Chelsea s-a discutat foarte mult, dar pare greu de crezut ca Havertz va pleca de la Leverkusen in aceasta perioada mai ales ca nemtii stiu ca ar putea obtine o suma imensa in schimbul mijlocasului lor. Acesta este reprezentat de o companie germana de impresariat, Spielerrat, care ii mai reprezinta si pe Serge Gnabry, aripa lui Bayern, si Lukasz Fabianski, polonezul trecut pe la Arsenal si care apara in prezent poarta lui West Ham United.

Erling Haaland (19 ani, atacant, Borussia Dortmund) - poate cel mai in voga atacant al momentului, Haaland marcheaza pe banda in Bundesliga si se anunta a fi un viitor transfer de rasunet. Norvegianul nascut in Anglia a fost adus de Dortmund de pa RB Salzburg in iarna lui 2020 pentru doar 20 de milioane de euro, iar acum cota sa a explodat. Impresarul lui Haaland este celebrul Mino Raiola, care lucreaza si cu Paul Pogba, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma sau Matthijs de Ligt.

Lautaro Martinez (22 de ani, atacant, Internazionale Milano) - desi nu mai este un tanar promitator, ci poate fi considerat deja o certitudine, argentinianul de la Inter are inca o varsta care il recomanda pentru un transfer pe bani multi. Reprezentat de Alberto Yaque, un fost fotbalist argentinian, Martinez s-ar putea transfera in aceasta vara la Barcelona.

Alphonso Davies (19 ani, fundas stanga, Bayern Munchen) - canadianul Davies a socat pe toata lumea in acest sezon prin evolutiile sale. Tanarul de origine ghaneza s-a impus imediat in primul 11 al lui Bayern si este o adevarata forta a naturii atunci cand vine vorba despre viteza. Davies este reprezentat de un prieten de familie, Nick Huoseh. Acesta a marturisit de curand ca Mourinho l-a vrut neaparat pe canadian atunci cand antrena la Manchester United, dar conducerea diavolilor s-a miscat prea greu iar fundasul a ajuns pana la urma la Bayern.

Ferran Torres (20 de ani, aripa dreapta, Valencia) - un alt tanar promitator este Ferran Torres, legitimat la Valencia. Aripa dreapta a fost parte importanta din echipele spaniole U-17 si U-19 atunci cand acestea au castigat campionatul european. Crescut de Valencia, Torres are perspective sa devina urmatorul transfer important efectuat de club, iar interesele sale sunt reprezentate de compania locala LeaderBrock Sports, care are grija de destinele mai multor fotbalisti spanioli, printre care si Unai Nunez de la Bilbao sau Omar Mascarell de la Schalke 04.

Nicolo Zaniolo (20 de ani, mijlocas ofensiv, AS Roma) - Zaniolo este deja considerat viitorul superstar al nationalei Italiei, iar Roma pune mare pret pe tanarul ce poate evolua si ca aripa dreapta. Din pacate, Zaniolo a suferut o ruptira a ligamentului incrucisat, iar accidentarea ii poate afecta evolutia. Totusi, tanarul italian are sanse sa devina chiar si in aceste conditii o vedeta a fotbalului, iar de interesele sale are grija Vigo Global Sport Services, o firma a italianului Claudio Vigorelli. Pe langa Zaniolo, compania il reprezinta si pe Filip Stankovic, fiul legendarului sarb Dejan Stankovic. Acesta are doar 18 ani si este legitimat la Inter Milano.