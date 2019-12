Ronaldo vs Real? Barcelona vs Mourinho? De la 13:00 aflam optimile de foc din Champions League | CUM ARATA URNELE

11:32

Urnele pentru tragerea la sorti a optimilor de finala din Champions League au fost stabilite. Dueluri de foc pot avea loc in prima etapa a fazelor eliminatorii din cea mai importanta competitie la nivel de cluburi.

In urna a doua valorica se gasesc echipe precum Real Madrid, Borussia Dortmund si Chelsea, in timp ce in prima urna sunt nume grele precum Liverpool, Barcelona, Juventus, Manchester City sau Tottenham.

Astfel, putem vedea inca din faza optimilor un duel intre Juventusul lui Cristiano Ronaldo si fosta sa echipa, Real Madrid. Mourinho revine pe scena Ligii Campionilor si o poate intalni pe Barcelona.

URNA 1: PSG, Bayern Munchen, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, RB Leipzig, Valencia

URNA 2: Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atletico Madrid, Napoli, Borussia Dortmund, Lyon, Chelsea

In optimi nu se vor putea intalni echipe din aceeasi tara si nici cele care s-au duelat deja in faza grupelor.

Mansa tur se va juca pe 18, 19 si 25, 26 februarie, iar returul va fi pe 10, 11, respectiv 17, 18 martie. Echipele care au castigat grupa vor juca primul meci pe teren propriu.