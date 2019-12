Prima reactie a lui Razvan Lucescu dupa o performanta istorica! Al Hilal, la un pas de marea finala cu Liverpool

Razvan Lucescu scrie in continuare istorie al Al Hilal.

Dupa ce a castigat Liga Campionilor Asiei, Al Hilal s-a calificat in premiera si in semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor. Echipa lui Razvan Lucescu se va duela pentru un loc in mare finala cu Flamengo, campioana Braziliei si castigatoare Copei Libertadores.

"Gomis s-a accidentat in returul finalei Ligii Campionilor Asiei, a suferit si o interventie chirurgicala. A inceput sa se antreneze abia marti, nu era 100% apt de joc, trebuia sa evite duelurile fizice dure. De aceea nu a jucat din primul minut. Lucru valabil si pentru Sebastiano Giovinco, au fost absente grele pentru noi, dar am reusit sa gestionam bine situatia, noi formam un grup de jucatori extrem de motivati. Am meritat victoria, am controlat partida. Nu a fost un meci usor, dar toate confruntarile sunt dificile pentru ca aici sunt prezente echipe care au castigat trofee importante. Noi ne dorim sa castigam fiecare meci si vom incerca sa castigam partida cu Flamengo", a declarat Razvan Lucescu dupa meciul cu Esperance Tunis.

Al Hilal a castigat meciul cu Esperance Tunis, scor 1-0. Daca vor trece si de Flamengo, jucatorii lui Lucescu se vor lupta pentru trofeu cu Liverpool.