INCREDIBIL! Au anulat golul lui Liverpool pentru un ofsaid MILIMETRIC! Imagini cu faza controversata

Faza controversata in meciul dintre Liverpool si Watford, cand echipa lui Jurgen Klopp conducea cu 1-0, prin golul inscris de Mohamed Salah, in minutul 38.

In minutul 50, Sadio Mane a inscris si el, insa golul a fost anulat, dupa ce arbitrul a consultat VAR-ul, pe motiv de ofsaid. Din imaginile redate, se observa ca Mane se afla pe linie cu aparatorii lui Watford, insa pozitia corpului sau depaseste milimetric linia acestora.

Fanii au reactionat pe retelele de socializare, nervosi din cauza golului anulat eronat.

