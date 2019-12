E rost de bataie? Klopp este pregatit: "Te astept afara!" :)) Antrenorul lui Liverpool l-a invitat la lupta pe tehnicianul advers! De la ce a izbucnit totul | VIDEO

Jurgen Klopp si-a pierdut mintile in timpul semifinalei de la Mondialul Cluburilor. Klopp a fost deranjat in momentul in care antrenorul celor de la Monterrey, Antonio Mohamed, i-a cerut arbitrului sa il elimine pe Joe Gomez, fundasul lui Liverpool.

Klopp s-a infuriat si l-a chemat la lupta pe antrenorul celor de la Monterrey: "Te astept afara!"

Klopp offering out the Monterrey Manager for piping up trying to get Gomez sent off.

Is right , Boss pic.twitter.com/6cr9vlOZ1Y