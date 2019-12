Primul transfer oficializat de Liverpool! Jucatorul care a impresionat in Champions League si a marcat pe Anfield a semnat cu echipa lui Klopp

Liverpool a anuntat oficial transferul japonezului Takumi Minamino de la Salzburg, in schimbul sumei de 8.5 milioane de euro.

Minamino (24 de ani) a marcat in poarta cormoranilor in meciul de Champions League, incheiat cu victoria "cormoranilor" cu 4-3. Minamino a semnat un contract valabil pentru urmatorii patru ani si jumatate.

Japonezul are in tricoul lui Salzburg 9 goluri si 11 pase decisive in acest sezon.

"Era obiectivul meu sa ajung in Premier League. Sunt foarte fericit ca am ajuns aici, mereu m-am gandit cum ar fi sa prind un asemenea transfer.

Am ramas impresionat de nivelul celor de la Liverpool, dupa meciurile din Champions League. Vreau sa contribui la castigarea Premier League", a spus Minamino.

Japonezul a ajuns in Europa in iarna lui 2015, cand a fost transferat de Salzburg de la Cerezo Osaka pentru doar 800.000 de euro.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino ????

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1