Ce mesaj le-a transmis Klopp pustilor de la Liverpool, la pauza meciului cu West Ham, pierdut cu 5-0

Liverpool a fost nevoita sa joace 2 meciuri in 24 de ore.

Jurgen Klopp a plecat cu prima echipa la Campionatul Mondial al Cluburilor in Qatar, pentru duelul cu Monterrey, iar la meciul din Carabao Cup cu West Ham, pe banca a stat Neil Critchley, antrenorul de la echipa U23.

Liverpool a aliniat cel mai tanar prim 11 din istorie, cu o medie de varsta de doar 19.5 ani, meciul fiind pierdut categoric, scor 5-0.

In ciuda infrangerii, Jurgen Klopp a stat cu ochii pe pustii lui Liverpool, iar la pauza, cand scorul era 4-0, le-a transmis un mesaj.

"Continuati sa faceti ceea ce ati facut, continuati sa fiti curajosi", ar fi fost mesajul transmis de Klopp prin intermediul lui Critchley.

Liverpool joaca in aceasta seara contra lui Monterrey, in semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor. In cazul unei victorii, "cormoranii" vor da piept cu Flamengo, castigatoare Copei Libertadores.