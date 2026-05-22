Adus de Jurgen Klopp în vara lui 2017 pe Anfield Road, Andy Robertson își ia la revedere de la Liverpool după nouă sezoane în care și-a încărcat CV-ul cu toate trofeele.

Robertson le ia apărarea lui Wirtz și Isak

Înainte să plece de la Liverpool însă, Andy Robertson a vorbit despre Florian Wirtz și Alexander Isak, doi jucători aduși pe sume record la formația dirijată de Arne Slot.

Pe Wirtz, Liverpool a plătit 125 de milioane de euro, iar pentru Isak, ”cormoranii” au cheltuit 145 de milioane

Fundașul lateral a explicat că Liverpool se află într-o perioadă de reconstrucție și e convins că va veni și rândul fotbaliștilor aduși pe sume exorbitante să sclipească în echipamentul ”cormoranilor”.

”Nu mai suntem în 2017, suntem într-o perioadă de tranziție. Acest sezon a avut urcușuri și coborâșuri, a fost inconsistent. Am adus jucători care ne-au entuziasmat și vor avea o carieră sclipitoare la Liverpool. Nu mă îndoiesc de asta! Dar sunt tineri.

Lucrul pe care nu-l suport în fotbal e că jucătorii nu își controlează prețul. Nu îl controlăm, pur și simplu, piața o face! Dacă o echipă e dispusă să plătească sau vor să te vândă pe o sumă mare, nu are nimic de a face cu tine.

Acești jucători vor avea succes la Liverpool. Am văzut mai mult decât suficient la antrenamente și în jocuri și cred că vor avea succes prin prisma atitudinii lor. Dar, vor avea nevoie de puțin mai mult timp”, a spus Robertson, citat de GOAL.

Cotat la zece milioane de euro de site-urile de specialitate, Robertson a bifat la Liverpool 377 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 14 reușite și, pe deasupra, a oferit și 69 de pase decisive.

Scoțianul a câștigat Champions League, două titluri Premier League, Supercupa UEFA, Campionatul Mondial al Cluburilor, FA Cup, Carabao Cup și Supercupa Angliei.

