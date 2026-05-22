Rapid s-a impus astăzi în finala Cupei Elitelor U17, 5-1 cu Farul Constanța!

”După o primă repriză echilibrată încheiată cu un rezultat alb, cea de-a doua repriză ne-a adus nu mai puțin de 6 goluri!

Farul a deschis scorul imediat după startul celei de-a doua părți, însă Rapid a revenit în joc și a marcat de încă 5 ori pentru a aduce în vitrina clubului Cupa Elitelor U17 în acest sezon.

Cel mai bun jucător al finalei a fost desemnat Vlad Berceanu, mijlocașul celor de la Rapid”, a notat FRF pe site-ul oficial.

