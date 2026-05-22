FOTO ȘI VIDEO Trofeu câștigat de Rapidul lui Dan Șucu în acest sezon! 0-0 la pauză, 6 goluri în a doua repriză

Giuleștenii s-au impus în finala Cupei Elitelor Under 17.

Rapid s-a impus astăzi în finala Cupei Elitelor U17, 5-1 cu Farul Constanța!

Rapid - Farul 5-1 și Cupa merge în Giulești

”După o primă repriză echilibrată încheiată cu un rezultat alb, cea de-a doua repriză ne-a adus nu mai puțin de 6 goluri! 

Farul a deschis scorul imediat după startul celei de-a doua părți, însă Rapid a revenit în joc și a marcat de încă 5 ori pentru a aduce în vitrina clubului Cupa Elitelor U17 în acest sezon.

Cel mai bun jucător al finalei a fost desemnat Vlad Berceanu, mijlocașul celor de la Rapid”, a notat FRF pe site-ul oficial.

Caseta finalei

Au marcat: Răzvan Marincean (46) / Vlad Berceanu (58), Ioan Savin (61), Luca Buzdugan (68), Andrei Niculcea (74), Erik Mănăilă (89)

Farul: 1. Baran TAȘ – 6. Patrick BUDESCU, 4. Răzvan PLUGARU, 5. Andrei FILEA – 2. Dimitrie CARABAȘ, 8. Darius TRIPON, 7. Alexandru TELEHOI (17. Teodor IORDACHE 62), 3. Edward NEAMȚU (13. Alesio PAMBUCA 62) – 11. Alexandru GONCEAR (20. Antonio MINESCU 69), 9. Cosmin MIHAI (19. George ȘIFIRINGĂ 69), 10. Răzvan MARINCEAN (18. Albert AVRAM 79)

Antrenor: Liviu Ștefan

Rezerve: 12. David MUNTEANU – 15. Alin LEPĂDATU, 16. Antonio CONSTANTIN, 21. Sergiu REZMIVEȘ

Rapid: 1. Filip IONESCU – 5. David GHINEA-cpt., 16. Ioan SAVIN, 2. Andrei AIRINEI – 7. Erik MĂNĂILĂ, 8. Cosmin PÎRVU (4. Eduard SANDU 90), 13. Vlad BERCEANU (3. Mihai MIHĂESCU 74), 6. Nicholas MURINEANU (20. Luca BUZDUGAN 57), 14. Andrei SECELEANU (18. Andrei NICULCEA 57) – 10. Mihai GROSU, 9. David NICULESCU (11. Victor MARIN 57)

Antrenor: Bogdan Dobrescu

Rezerve: 31. Yannis PAVEL – 15. Matei PAȘCALĂU, 17. Luca STOICESCU, 19. Andreas BĂLAȘA

Info: FRF

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

