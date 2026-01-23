Au început negocierile! Jucătorul emblematic al lui Liverpool, aproape de Tottenham

Premier League
Liverpool s-ar putea despărți de unul dintre jucătorii foarte importanți din ultimii ani.

Andrew Robertson Liverpool Tottenham
Andrew Robertson (31 de ani), fundașul intrat în ultimele șase luni de contract cu Liverpool, ar putea părăsi Anfield încă din această iarnă. Tottenham insistă pentru aducerea sa, anunță The Athletic.

Andrew Robertson ar putea pleca la Tottenham în această iarnă

Din dorința de a întări lotul pentru a doua parte a sezonului, care se anunță foarte complicată, Tottenham a demarat încă de acum negocierile cu Liverpool pentru aducerea lui Robertson. Mutarea are șanse importante de a se realiza, având în vedere că scoțianul nu mai este o piesă de bază sub comanda lui Arne Slot.

Într-un interviu acordat recent, Robertson spunea că și-ar dori să rămână la Liverpool, însă recunoștea că are nevoie să joace, mai ales că la vară este programată Cupa Mondială, la care Scoția s-a calificat deja.

The Athletic adaugă că, având în vedere relația excelentă dintre părți, Liverpool nu se va opune plecării lui Robertson, în cazul în care și scoțianul va dori să facă pasul la Tottenham.

Robertson e din 2017 la Liverpool, a strâns până acum 363 de meciuri și are în palmares două titluri în Premier League, Liga Campionilor și Supercupa Europei, printre altele.

Pe postul de fundaș stânga, Liverpool mizează acum în principal pe maghiarul Milos Kerkez (22 de ani). Sursa citată adaugă că, în cazul unei plecări a lui Robertson, campioana Angliei l-ar putea rechema din împrumutul de la Roma pe grecul Konstantinos Tsimikas.

Programul etapei #23 din Premier League, LIVE pe VOYO

