City vrea să le ia fața altor echipe importante interesate

Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, și-a trimis scouterii pentru a-l monitoriza pe Said El Mala, jucătorul ofensiv de la FC Koln, ocupanta locului al nouălea din Bundesliga. Acesta a contribuit cu șase goluri, în 385 de minute de joc, în acest sezon. El este comparat cu internaționalul algerian Riyad Mahrez, care a jucat la Manchester City între 2018 și 2023.

"Cetățenii" vor să-l transfere încă din această iarnă, în condițiile în care tânărul fotbalist mai este dorit de FC Barcelona, Bayern Munchen și Borussia Dortmund. Koln ar fi dispus să se despartă de acesta pentru 30 de milioane de euro plus bonusuri de performanță.



E coleg de echipă cu fratele său

Said El Mala (19 ani / 187 cm) este născut la Krefeld (landul Renania de Nord-Westfalia), din tată de origine libaneză și mamă germană, și s-a format la juniorii cluburilor Linner SV, KFC Uerdingen 05, Borussia Monchengladbach, TSV Meerbusch și Viktoria Koln. La nivel de seniori a jucat pentru Viktoria Koln (2024) și FC Koln (2024-prezent).

În palmares are semifinala Euro U19 (2025), Mittelrheinpokal (2025), Fritz Walter Medal U19 (argint / 2025), 3. Liga Newcomer of the Season (2024-2025), titlul de golgheter al Euro U19 (2025) și includerea în Euro U19 Championship Team of the Tournament (2025).

Poate juca ca extremă stânga, extremă dreapta și mijlocaș ofensiv și este cotat la 18 milioane de euro. Are selecții pentru reprezenzativele U18, U19 și U21, iar Julian Nagelsmann l-a convocat pentru prima dată la naționala de seniori, pentru meciurile cu Luxemburg și Slovacia, debutând în prima partidă, înainte să fie retrimis la echipa de tineret. Fratele său, Malek El Mala (20 de ani / 194 cm) joacă tot la FC Koln pe poziția de atacant central.

Foto - Getty Images

