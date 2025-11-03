FC Koln a învins-o pe teren propriu cu 4-1 pe Hamburger SV, în duelul nou-promovatelor în Bundesliga, disputat duminică în cadrul etapei a 9-a.

Golurile au fost marcate de Ragnar Ache (25), Florian Kainz (48), Said El Mala (90+4) şi Jakub Kaminski (90+9) pentru învingători, respectiv Jean-Luc Dompe (61).

Hamburger SV, fostă câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni, a încheiat meciul în nouă jucători, după eliminările lui Immanuel Pherai (79) şi Fabio Vieira (83 - foto).

Oaspeţii au avut două goluri anulate pe parcursul reprizei secunde, după intervenţiile VAR, înainte să rămână în inferioritate numerică, informează Agerpres.

FC Koln a acumulat 14 puncte şi a urcat pe locul al şaptelea în clasament, în timp ce Hamburger SV a rămas pe poziţia a 13-a, cu 8 puncte.

