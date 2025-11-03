FC Koln a învins-o pe teren propriu cu 4-1 pe Hamburger SV, în duelul nou-promovatelor în Bundesliga, disputat duminică în cadrul etapei a 9-a.
Golurile au fost marcate de Ragnar Ache (25), Florian Kainz (48), Said El Mala (90+4) şi Jakub Kaminski (90+9) pentru învingători, respectiv Jean-Luc Dompe (61).
Hamburger SV, fostă câştigătoare a Cupei Campionilor Europeni, a încheiat meciul în nouă jucători, după eliminările lui Immanuel Pherai (79) şi Fabio Vieira (83 - foto).
Oaspeţii au avut două goluri anulate pe parcursul reprizei secunde, după intervenţiile VAR, înainte să rămână în inferioritate numerică, informează Agerpres.
FC Koln a acumulat 14 puncte şi a urcat pe locul al şaptelea în clasament, în timp ce Hamburger SV a rămas pe poziţia a 13-a, cu 8 puncte.
Rezultatele și marcatorii din etapa 9 din Bundesliga
Vineri
FC Augsburg - Borussia Dortmund 0-1
A marcat: Serghou Guirassy (37).
Sâmbătă
Union Berlin - SC Freiburg 0-0
St Pauli - Borussia Moenchengladbach 0-4
Au marcat: Tabakovic (15, 40), Machino (75), Fraulo (80).
FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1-1
Au marcat: Zivzivadze (32), respectiv Rasmus Kristensen (55).
RB Leipzig - VfB Stuttgart 3-1
Au marcat: Chabot (45 - autogol), Yan Diomande (53), Romulo Cardoso Da Cruz (90+1), respectiv Tiago Tomas (65).
FSV Mainz - Werder Bremen 1-1
Au marcat: Widmer (36), respectiv Stage (86).
Bayern Munchen - Bayer Leverkusen 3-0
Au marcat: Gnabry (25), Nicolas Jackson (31), Loic Bade (43 - autogol).
Duminică
FC Koln - Hamburger SV 4-1
Au marcat: Ache (25), Kainz (48), El Mala (90+4), Kaminski (90+9), respectiv Dompe (61).
VfL Wolfsburg - Hoffenheim 2-3
Au marcat: Amoura (14, 56), respectiv Burger (31, 62), Promel (50).
Clasamentul din Bundesliga: Bayern Munchen, 9 victorii în primele 9 etape