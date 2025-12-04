City s-a reorientat către transferul lui Semenyo

Luna trecută, Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, și-a trimis scouterii pentru a-l monitoriza pe Said El Mala, jucătorul ofensiv de la FC Koln, ocupanta locului al zecelea din Bundesliga.



Deși nu s-au retras oficial din cursa pentru transferul internaționalului german de tineret, "Cetățenii" nu par dispuși să achite suma de 50 de milioane de euro pentru un jucător care nu a fost rodat în Premier League și s-ar fi reorientat către negocieri pentru aducerea lui Antoine Semenyo de la Bournemouth.



În aceste condiții, Manchester United, Liverpool și Chelsea sunt favorite să-și asigure semnătura fotbalistului din Bundesliga, presa engleză anunțând că trupa de pe Old Trafford ar avea prima opțiune.



El Mala coleg de echipă cu fratele său

Said El Mala (19 ani / 187 cm) este născut la Krefeld (landul Renania de Nord-Westfalia), din tată de origine libaneză și mamă germană, și s-a format la juniorii cluburilor Linner SV, KFC Uerdingen 05, Borussia Monchengladbach, TSV Meerbusch și Viktoria Koln. La nivel de seniori a jucat pentru Viktoria Koln (2024) și FC Koln (2024-prezent).



În palmares are semifinala Euro U19 (2025), Mittelrheinpokal (2025), Fritz Walter Medal U19 (argint / 2025), 3. Liga Newcomer of the Season (2024-2025), titlul de golgheter al Euro U19 (2025) și includerea în Euro U19 Championship Team of the Tournament (2025).



Poate juca ca extremă stânga, extremă dreapta și mijlocaș ofensiv și este cotat la 18 milioane de euro. Are selecții pentru reprezenzativele U18, U19 și U21, iar Julian Nagelsmann l-a convocat pentru prima dată la naționala de seniori, pentru meciurile cu Luxemburg și Slovacia, debutând în prima partidă, înainte să fie retrimis la echipa de tineret. Fratele său, Malek El Mala (20 de ani / 194 cm) joacă tot la FC Koln pe poziția de atacant central.



