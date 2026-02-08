Endrick (19 ani) face spectacol de când a fost împrumutat de Real Madrid la Lyon. Adolescentul brazilian a marcat cinci goluri și a oferit o pasă decisivă în șase apariții oficiale pentru formația franceză.

Strălucirea lui Endrick, o „palmă” pentru Real Madrid

Endrick va reveni la finalul sezonului curent pe Santiago Bernabeu. Chiar și așa, jurnalistul Manuel Jabois a criticat faptul că vârful brazilian nu a primit mai multe șanse din partea lui Carlo Ancelotti sau ulterior de la Xabi Alonso.

„Real Madrid nu e Lyon, dar mulți dintre noi ne-am rugat să joace mai mult. Și anul trecut a jucat foarte puțin. Într-un fel, ajungi să ai impresia că dacă Ancelotti și Xabi nu se bazează pe el, se întâmplă pentru că nu-i convinge la antrenamente.

Când a apărut Gonzalo însă, care a fost o descoperire extraordinară, te întrebi: «Și tipul ăsta, Endrick, nimic?» Cei dintre noi cărora le place spectacolul și-au dorit mai multe minute pentru Endrick pe Bernabéu, pentru că a jucat foarte bine când a fost utilizat.

Manuel Jabois îl laudă pe Endrick

Pe noi ne întristează puțin, pentru că ar fi putut fi folosit mai mult anul acesta. Nu-mi pot imagina că nu va reveni imediat ce se termină sezonul. Are un picior stâng ca un tun, dar luptă, se luptă și se chinuie.

Nu am nici cea mai vagă idee de ce l-au lăsat pe dinafară atât Ancelotti, cât și Xabi”, a transmis jurnalistul Manuel Jabois, citat de Mundo Deportivo.