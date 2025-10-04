VIDEO Said El Mala - remember the name! Gol senzațional marcat în Bundesliga de puștiul de 19 ani, după ce a driblat patru adversari

Said El Mala - remember the name! Gol senzațional marcat în Bundesliga de puștiul de 19 ani, după ce a driblat patru adversari
Alexandru Hațieganu
FC Koln s-a impus cu 1-0 în deplasare în fața lui Hoffenheim.

FC Koln a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formaţia Hoffenheim, vineri, în primul meci al etapei a şasea din Bundesliga.

Internaţionalul german de tineret de origine libaneză Said El Mala (extremă, 19 ani recent împliniți) a marcat golul victoriei "ţapilor", la capătul unei acţiuni pe cont propriu, în cursul căreia a driblat patru fundaşi ai gazdelor înainte de a trimite mingea în plasă (minutul 16).

Nou promovata FC Koln a urcat pe locul al patrulea în clasament după acest succes, cu 10 puncte, în timp ce Hoffenheim se află pe poziţia a zecea, cu 7 puncte.

Campioana en-titre, Bayern Munchen, va juca în deplasare cu Eintracht Frankfurt, sâmbătă, zi în care mai sunt programate duelurile Bayer Leverkusen - Union Berlin, Borussia Dortmund - RB Leipzig, Werder Bremen - St Pauli şi FC Augsburg - VfL Wolfsburg.

Duminică se vor disputa ultimele trei meciuri ale runde a 6-a din Bundesliga: VfB Stuttgart - FC Heidenheim, Hamburger SV - FSV Mainz şi Borussia Moenchengladbach - SC Freiburg.

Clasamentul din Bundesliga

1. Bayern Munchen 15 puncte

2. Borussia Dortmund 13

3. RB Leipzig 12

4. FC Koln 10

5. Eintracht Frankfurt 9

6. VfB Stuttgart 9

7. Bayer Leverkusen 8

Agerpres

Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
Bianca Mei-Roșu, 3 victorii &icirc;n primele 3 meciuri de la Europe Youth Top 10!
Chelsea - Liverpool, de la 19:30 pe VOYO. Echipe probabile + ce cotă are remiza + cine este favorită. Analiza lui Dan Chilom
Real Madrid și Liverpool &icirc;i dau fiori lui Bayern! Bavarezii forțează prelungirea starului, ca să nu-l piardă
Etapa 9 din Liga 2! Șapte meciuri se joacă ACUM, echipa lui Bogdan Lobonț umilită acasă! Corvinul - Steaua este de la 12:30
Rapid - Farul Constanța, ora 20:30, LIVE TEXT. Giuleștenii pot urca pe primul loc
După lovitura primită la Inter, Chivu anunță: M-am decis &icirc;n proporție de 90%

Primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! &rdquo;Scăpăm de el&rdquo;

&Icirc;ncă o naturalizare pentru naționala Rom&acirc;niei! &rdquo;Va juca &icirc;n calificările pentru Campionatul Mondial&rdquo;

Se pregătește transferul la FCSB: &rdquo;Pe o sumă colosală&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit c&acirc;t plătește anual pentru salariile jucătorilor de la FCSB

O poză c&acirc;t o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial

Real Madrid și Liverpool &icirc;i dau fiori lui Bayern! Bavarezii forțează prelungirea starului, ca să nu-l piardă
Nici golul anului nu l-a impresionat pe Giovanni Becali! Ce i-a transmis lui Mihăilă după reușita din Turcia
S-au convins după două meciuri: FCSB e OUT!
Gluma pe care Novak Djokovic a făcut-o cu prietenul Cilic după victoria de la Shanghai: Gata!
Rapid - Farul Constanța, ora 20:30, LIVE TEXT. Giuleștenii pot urca pe primul loc
Amendă record! Clubul care este obligat să plătească aproape 600.000 de euro pentru show-ul pirotehnic dintr-un derby
Play-off-ul Conference League: toate rezultatele și echipele calificate &icirc;n grupe. Nume grele &icirc;n Divizia C a Europei!
Xabi Alonso Time! Bayer Leverkusen a &icirc;ntors-o &icirc;n trei minute pe Hoffenheim și a rămas fără &icirc;nfr&acirc;ngere &icirc;n Bundesliga
Wout Weghorst, &rdquo;prietenul&rdquo; lui Lionel Messi de la Mondialul din Qatar, a plecat de la Manchester United &icirc;n Bundesliga!
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe dec&acirc;t Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Joshua Kimmich și-a stabilit viitorul: &rdquo;Situația e clară&rdquo;
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

"Actrița" AI care a creat panică și indignare în rândul actorilor "adevărați" de la Hollywood: "Este înfricoșător!"

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

