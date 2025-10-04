FC Koln a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formaţia Hoffenheim, vineri, în primul meci al etapei a şasea din Bundesliga.
Internaţionalul german de tineret de origine libaneză Said El Mala (extremă, 19 ani recent împliniți) a marcat golul victoriei "ţapilor", la capătul unei acţiuni pe cont propriu, în cursul căreia a driblat patru fundaşi ai gazdelor înainte de a trimite mingea în plasă (minutul 16).
Nou promovata FC Koln a urcat pe locul al patrulea în clasament după acest succes, cu 10 puncte, în timp ce Hoffenheim se află pe poziţia a zecea, cu 7 puncte.
Campioana en-titre, Bayern Munchen, va juca în deplasare cu Eintracht Frankfurt, sâmbătă, zi în care mai sunt programate duelurile Bayer Leverkusen - Union Berlin, Borussia Dortmund - RB Leipzig, Werder Bremen - St Pauli şi FC Augsburg - VfL Wolfsburg.
Duminică se vor disputa ultimele trei meciuri ale runde a 6-a din Bundesliga: VfB Stuttgart - FC Heidenheim, Hamburger SV - FSV Mainz şi Borussia Moenchengladbach - SC Freiburg.
Clasamentul din Bundesliga
1. Bayern Munchen 15 puncte
2. Borussia Dortmund 13
3. RB Leipzig 12
4. FC Koln 10
5. Eintracht Frankfurt 9
6. VfB Stuttgart 9
7. Bayer Leverkusen 8
... Agerpres