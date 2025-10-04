FC Koln a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formaţia Hoffenheim, vineri, în primul meci al etapei a şasea din Bundesliga.

Internaţionalul german de tineret de origine libaneză Said El Mala (extremă, 19 ani recent împliniți) a marcat golul victoriei "ţapilor", la capătul unei acţiuni pe cont propriu, în cursul căreia a driblat patru fundaşi ai gazdelor înainte de a trimite mingea în plasă (minutul 16).

