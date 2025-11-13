Portarul brazilian Ederson a declarat că încercase să părăsească echipa engleză de fotbal Manchester City încă din sezonul precedent, nemulţumit de cum a fost tratat de club după ce s-a confruntat cu o serie de accidentări.



La o conferinţă de presă dinaintea meciului amical al Braziliei cu Senegalul, portarul de 32 ani vorbit despre transferul său la Fenerbahce, club cu care a semnat în septembrie cu un contract pe trei ani, plus încă unul opţional, după opt ani plini de trofee la City.

Ederson | De ce a plecat de la Manchester City



Ederson a câştigat 18 trofee cu ''cetăţenii'' după transferul său din 2017 de la echipa portugheză Benfica - o colecţie care a inclus şase titluri în Premier League şi o coroană în Liga Campionilor. De asemenea, a câştigat premiul Mănuşa de Aur, pentru cel mai bun portar din Premier League, de trei ori.



''În sezonul anterior, am încercat să plec, dar nu a funcţionat. Cred că asta mi-a influenţat puţin performanţa în timpul sezonului. Am avut cinci accidentări şi nu am fost în cea mai bună formă'', le-a declarat Ederson reporterilor, miercuri, potrivit Agerpres.



''Asta m-a afectat puţin. Era o decizie pe care o luasem deja cu familia mea să vorbesc cu clubul despre plecare dacă erau de acord. Aveam nevoie de această schimbare. Nu are rost să fii la un club gigantic, de succes, dacă nu eşti fericit. Ar fi continuat să mă afecteze în acelaşi fel. E bine să ai noi provocări în viaţă, în carieră... Cu această schimbare, respir din nou fotbal, simt atmosfera de la meciurile din Turcia, ceea ce este o nebunie. Sunt foarte fericit cu această nouă provocare, dornic să câştig'', a mai spus portarul brazilian.



Brazilia îşi menţine recordul remarcabil de participare la fiecare ediţie a Cupei Mondiale, după ce şi-a asigurat calificarea la turneul din 2026, încă din iunie, cu o victorie cu 1-0 asupra Paraguayului. Meciul amical Brazilia - Senegal are loc sâmbătă la Londra pe Emirates Stadium, arena echipei Arsenal.

