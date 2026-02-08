VIDEO EXCLUSIV A fost uimit după ce Bergodi a sărit să îl bată pe Cordea: „Nu mă așteptăm să îl văd așa”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În emisiunea Fața la Joc s-a discutat despre scandalul monstruos de la finalul derby-ului CFR Cluj - ”U” Cluj.

TAGS:
Cristiano Bergodi derby CFR Cluj U Cluj Superliga Daniel Pancu
Din articol

Emisiunea Fața la Joc are loc duminică (8 februarie), între 16:00 și 18:00, iar Cătălin Oprișan, Florin Gardoș și Pavel Bartoș sunt invitații lui Costin Ștucan.

Pavel Bartoș, despre scandalul din derby-ul Clujului: „Știu ce înseamnă acel derby pentru Cluj”

La finalul partidei CFR Cluj - ”U” Cluj 3-2, Cristiano Bergodi a sărit să îl bată pe Andrei Cordea. În cele din urmă, antrenorul „șepcilor roșii” a fost despărțit de jucătorul „feroviarilor”, dar Daniel Pancu a fost deranjat de incidentul petrecut după fluierul final.

În studio-ul Fața la Joc a avut o discuție despre incidentul din derby-ul Clujului, iar invitatul special, Pavel Bartoș, a dezvăluit că este familiarizat cu ceea ce reprezintă acest meci pentru cele două formații.

Costin Ștucan: Tu ai fost într-o țară străină, cum era într-o țară străină? Ai fost și tu maltratat?

Florin Gardoș: Eu am fost într-o țară străină civilizată, cum era să se întâmple asta...

Costin Ștucan: Problema din spate este că fotbalistul Andrei Cordea s-a întors către banca lui ”U” Cluj și a spus 'să o *** pe m*-t*, iar lui Bergodi i-a decedat mama acum ceva vreme, iar de asta s-a dus înspre el.

Florin Gardoș: A cui e varianta asta?

Costin Ștucan: E varianta mai multor oameni.

Florin Gardoș: El (n.r. Cordea) zice că ar fi înjurat spre bancă.

Costin Ștucan: El așa zice, dar Nistor spune că nu e adevărat și de fapt l-a înjurat pe Bergodi. Eu pe Bergodi nu mă așteptăm să îl văd așa (n.r. nervos) niciodată, adică sigur a pățit ceva.

Pavel Bartoș: Derby-ul dintre ”U” Cluj și CFR Cluj este important, adică eu știu ce înseamnă acel derby pentru Cluj, iar probabil că tensiunile sunt foarte mari.

Au fost aplicate sancțiuni de peste 37 de mii de lei

CFR Cluj a fost amendată cu 20.000 de lei după incidentele grave petrecute la finalul derby-ului cu Universitatea Cluj, câștigat de ardeleni cu 3-2. 

Suporterii oaspeți au încercat să pătrundă pe teren, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină și să folosească substanțe iritant-lacrimogene pentru a calma situația.

De asemenea, firma de pază și protecție a fost sancționată cu 15.000 de lei, pentru nerespectarea obligațiilor legale. 

În total, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 37.100 de lei și patru interdicții de acces la competiții sportive, pe perioade de până la un an.

Jandarmii au mai întocmit patru acte de sesizare penală, trei pentru nerespectarea regimului materialelor explozive și unul pentru încălcarea legislației privind consumul de droguri.

„La finalul partidei de fotbal dintre echipele F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafaţa de joc.

În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia”, au transmis jandarmii.

Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an”, a transmis Jandarmia Română.

