Pavel Bartoș, despre scandalul din derby-ul Clujului: „Știu ce înseamnă acel derby pentru Cluj”

La finalul partidei CFR Cluj - ”U” Cluj 3-2, Cristiano Bergodi a sărit să îl bată pe Andrei Cordea. În cele din urmă, antrenorul „șepcilor roșii” a fost despărțit de jucătorul „feroviarilor”, dar Daniel Pancu a fost deranjat de incidentul petrecut după fluierul final.

În studio-ul Fața la Joc a avut o discuție despre incidentul din derby-ul Clujului, iar invitatul special, Pavel Bartoș, a dezvăluit că este familiarizat cu ceea ce reprezintă acest meci pentru cele două formații.

Costin Ștucan: Tu ai fost într-o țară străină, cum era într-o țară străină? Ai fost și tu maltratat?

Florin Gardoș: Eu am fost într-o țară străină civilizată, cum era să se întâmple asta...

Costin Ștucan: Problema din spate este că fotbalistul Andrei Cordea s-a întors către banca lui ”U” Cluj și a spus 'să o *** pe m*-t*, iar lui Bergodi i-a decedat mama acum ceva vreme, iar de asta s-a dus înspre el.

Florin Gardoș: A cui e varianta asta?

Costin Ștucan: E varianta mai multor oameni.

Florin Gardoș: El (n.r. Cordea) zice că ar fi înjurat spre bancă.

Costin Ștucan: El așa zice, dar Nistor spune că nu e adevărat și de fapt l-a înjurat pe Bergodi. Eu pe Bergodi nu mă așteptăm să îl văd așa (n.r. nervos) niciodată, adică sigur a pățit ceva.

Pavel Bartoș: Derby-ul dintre ”U” Cluj și CFR Cluj este important, adică eu știu ce înseamnă acel derby pentru Cluj, iar probabil că tensiunile sunt foarte mari.