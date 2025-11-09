Robotul Haaland poate depăși recordul lui Alan Shearer chiar astăzi! Manchester City – Liverpool, în direct pe VOYO de la 18:30

Toate privirile vor fi pe Erling Haaland. Atacantul lui City mai are nevoie de doar două goluri pentru a ajunge la borna de 100 de goluri în Premier League. Dacă reușește chiar astăzi, o va face în doar 108 meciuri, depășindu-l pe Alan Shearer, care a atins suta în 124 de partide.



Robotul Haaland poate depăși recordul lui Alan Shearer chiar astăzi



Forma norvegianului este uluitoare. A marcat în Champions League împotriva lui Dortmund și a ajuns la 18 goluri în 14 meciuri în toate competițiile în acest sezon. Pe Etihad, Haaland a devenit primul jucător din era Premier League care înscrie minimum două goluri în patru meciuri consecutive pe teren propriu.

