Robotul Haaland poate depăși recordul lui Alan Shearer chiar astăzi! Manchester City – Liverpool, în direct pe VOYO de la 18:30

Premier League
Duminică, de la 18:30, Manchester City și Liverpool se întâlnesc în duelul care a definit ultimul deceniu din Premier League. Meciul se vede în exclusivitate pe VOYO.

Erling Haaland Manchester City Liverpool
Toate privirile vor fi pe Erling Haaland. Atacantul lui City mai are nevoie de doar două goluri pentru a ajunge la borna de 100 de goluri în Premier League. Dacă reușește chiar astăzi, o va face în doar 108 meciuri, depășindu-l pe Alan Shearer, care a atins suta în 124 de partide.

Robotul Haaland poate depăși recordul lui Alan Shearer chiar astăzi

Forma norvegianului este uluitoare. A marcat în Champions League împotriva lui Dortmund și a ajuns la 18 goluri în 14 meciuri în toate competițiile în acest sezon. Pe Etihad, Haaland a devenit primul jucător din era Premier League care înscrie minimum două goluri în patru meciuri consecutive pe teren propriu.

Dar există o provocare. Liverpool nu este tocmai adversarul lui preferat. Haaland are doar trei goluri în opt întâlniri cu „Cormoranii” și vine după două meciuri consecutive în care nu a marcat împotriva lor.

Totuși, pentru City, acesta este momentul ideal. Echipa lui Guardiola e în formă, vine după 4-1 cu Bournemouth și 4-1 cu Dortmund. Manchester City – Liverpool se vede duminică de la 18:30 în exclusivitate pe VOYO, de oriunde, oricând, de pe orice platformă.

