Foștii internaționali români, Florin Gardoș și Costel Pantilimon, alături de jurnalistul Cătălin Oprișan și de moderatorul emisiunii Play On Sport, Cristi Pintea, au prefațat duelul Tottenham - Manchester United și au vorbit și de alte subiecte fierbinți din Premier League.

”În cât timp o să ajungă un român la Liverpool sau Manchester City?” Florin Gardoș, răspuns sincer

Întrebat în cât timp va ajunge un fotbalist român la Liverpool sau Manchester City, doi giganți din eșalonul de elită al Angliei, Florin Gardoș a ezitat să ofere un răspuns categoric.

”(n.r. În cât timp o să ajungă un român la Liverpool sau Manchester City?) Nu ai cum să faci pariul ăsta!



Eu cred și am spus asta de mai multe ori că sunt convins că vor apărea jucători români crescuți în toate țările astea din Vest care vor ajunge la echipe mari. Mă refer la copiii care cresc acolo, ei cresc efectiv în mediul ăla”, a spus Florin Gardoș.

Singurul care a bifat evoluții pentru Manchester City a fost Costel Pantilimon. El și-a trecut și două titluri în palmares cu echipa de pe ”Etihad”.

Cum arată clasamentul Premier League

