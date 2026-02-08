Locul ocupat de Paul Pepene (37 de ani) în proba de skiatlon de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina

Norvegianul Johannes Klaebo s-a impus duminică în proba de skiatlon 10 km + 10 km de la Jocurile Olimpice de iarnă Cortina Milano. La concurs au participat şi doi sportivi români, Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru.

Fondistul norvegian Johannes Klaebo, care și-a declarat ambiția de stabili un record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, a câștigat proba masculină de schiatlon la ediția 2026, duminică, la Tesero, în timp ce românul Paul Pepene s-a clasat pe locul 50, transmit agențiile internaționale de presă.

Marele favorit al probei (29 ani) a cucerit al șaselea său titlu olimpic (recordul este de opt), cu timpul de 46 min 11 sec 0/10 pe cei 10 km stil clasic și 10 km stil liber.

Medalia de argint a revenit francezului Mathis Desloges, sosit la o diferență de două secund, în timp ce bronzul a fost adjudecat de alt norvegian, Martin Nyenget, la 2 sec 1/10 de învingător.Desloges este primul francez care obține o medalie olimpică individuală la JO de iarnă din 2006.

Paul Pepene (37 ani) s-a clasat pe locul 50, la 5 min 07 sec 2/10 de Klaebo, după ce în 2018 s-a clasat pe 24 la PyeongChang, iar în 2022 a încheiat pe 28 la Beijing. Pepene se află la a cincea ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.Debutant la JO, Gabriel Cojocaru (22 ani) a ocupat locul 54, la 6 min 49 sec 2/10 de învingător, din 74 de sportivi prezenți la start.