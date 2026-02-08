Locul ocupat de Paul Pepene (37 de ani) în proba de skiatlon de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina

Jocurile Olimpice
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina 2026.

Norvegianul Johannes Klaebo s-a impus duminică în proba de skiatlon 10 km + 10 km de la Jocurile Olimpice de iarnă Cortina Milano. La concurs au participat şi doi sportivi români, Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru.

Fondistul norvegian Johannes Klaebo, care și-a declarat ambiția de stabili un record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, a câștigat proba masculină de schiatlon la ediția 2026, duminică, la Tesero, în timp ce românul Paul Pepene s-a clasat pe locul 50, transmit agențiile internaționale de presă.

Marele favorit al probei (29 ani) a cucerit al șaselea său titlu olimpic (recordul este de opt), cu timpul de 46 min 11 sec 0/10 pe cei 10 km stil clasic și 10 km stil liber.

Medalia de argint a revenit francezului Mathis Desloges, sosit la o diferență de două secund, în timp ce bronzul a fost adjudecat de alt norvegian, Martin Nyenget, la 2 sec 1/10 de învingător.Desloges este primul francez care obține o medalie olimpică individuală la JO de iarnă din 2006.

Paul Pepene (37 ani) s-a clasat pe locul 50, la 5 min 07 sec 2/10 de Klaebo, după ce în 2018 s-a clasat pe 24 la PyeongChang, iar în 2022 a încheiat pe 28 la Beijing. Pepene se află la a cincea ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.Debutant la JO, Gabriel Cojocaru (22 ani) a ocupat locul 54, la 6 min 49 sec 2/10 de învingător, din 74 de sportivi prezenți la start.

