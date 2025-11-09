Manchester City și Liverpool se întâlnesc din nou într-un meci care poate influența lupta pentru titlu. Cele două rivale din ultimul deceniu se află în urmărirea liderului Arsenal și au nevoie de puncte pentru a rămâne aproape în clasament.



Manchester City - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 18:30



City vine după o săptămână excelentă. Echipa lui Pep Guardiola a câștigat categoric în UEFA Champions League, 4-1 cu Borussia Dortmund. În campionat, „cetățenii” au învins-o pe Bournemouth cu 3-1 în etapa trecută. A fost a noua victorie în ultimele zece meciuri jucate pe Etihad în Premier League.



Liverpool a depășit perioada dificilă din debutul sezonului. Echipa lui Arne Slot vine după două victorii importante, cu Aston Villa în campionat și cu Real Madrid în Champions League. „Cormoranii” au urcat în clasament și sunt acum în lupta directă cu City și Arsenal. Problema rămâne forma în deplasare. Liverpool a pierdut ultimele trei meciuri de campionat jucate pe teren străin și încearcă să evite o serie negativă care nu s-a mai întâmplat din 2012.



Dacă vorbim despre istoricul întâlnirilor, Liverpool a câștigat ambele meciuri cu City în sezonul trecut, cu același scor, 2-0. Totuși, Manchester City a fost neînvinsă în 10 dintre ultimele 12 dueluri directe din Premier League.

