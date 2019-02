Emiliano Sala | Anunt de ultima ora despre trupul neinsufletit al fotbalistului! Au gasit epava avionului

Locatia in care a picat avionul in care se afla Emiliano Sala a fost descoperita.

Avionul in care zbura Sala a fost descoperit dupa doua saptamani de mister.

Capitanul David Mearns, angajat de familia lui Sala, a gasit locatia prabusirii avionului dupa doar cateva ore de cautare.

Acesta anunta ca avionul s-a facut praf la impact si este posibil ca si cadavrele fotbalistului si al pilotului sa se afle acolo.

Emiliano Sala si David Ibbotson sunt considerati deja morti, iar familiile lor le pot recupera acum trupurile neinsufletite.

"Ne asteptam sa gasim ramasitele, avionul e imprastiat, dar aproape tot este acolo. E o posibilitate mare ca si cadavrele celor doi sa fie acolo, AAIB trebuie sa ia si aceasta varianta in calcul, insa sunt multe variante de luat in calcul acum, in primul rand trebuie sa se gaseasca motivul prabusirii avionului", a spus Mearns.



Emiliano Sala, gasit cu banii stransi din donatii!



Ieri seara, Mearns anunta descoperirea locatiei in care se afla avionul, sub apele Canalului Manecii.

"Epava avionului in care se aflau Emiliano Sala si David Ibbotson a fost gasita. A fost localizata in dimineata zilei de duminica de catre echipajul de pe FPV Movren. Asa cum am stabilit cu AAIB (Air Accidents Investigation Branch), nava GEO Ocean III a fost mutata in aceasta pozitie pentru a identifica avionul.

Familiile au fost anuntate, iar AAIB va da un comunicat in cursul zilei de luni. Este cel mai bun rezultat la care speram pentru familii, insa in aceasta seara le-am dat o veste devastatoare. Din respect, nu putem spune mai mult. Tot ce putem spune este ca o mare parte a epavei se afla pe fundul canalului", a spus David Mearns, citat de Sky News.

Primele bucati din avion au fost descoperite in urma cu 5 zile. Atunci, scaunele au fost gasite pe o plaja din Normandia.