Cautarea lui Sala, AMANATA din cauza vremii nefavorabile! Anunt de ULTIMA ORA despre ramasitele gasite in Olanda. FOTO

Cautarile private platite de familia lui Emiliano Sala din donatii vor incepe de duminica, anunta Sky Sports. Ninsoarea si vremea urata le ingreuneaza situatia celor care programasera cercetarile inca de azi.

Autoritatile au gasit inca de luni doua perne pe o plaja din Franta, iar dupa doua zile de examinari au ajuns la concluzia ca ele provin din avionul Piper Malibu in care zbura Emiliano Sala de la Nantes spre Cardiff.

Avionul pilotat de britanicul David Ibbotson a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce ceruse permisiune pentru a zbura la o altitudine mai joasa. Sunt sanse mari ca elicea avionului sa fi inghetat din cauza frigului din zona Canalului Manecii.

Acum, ninsorile abundente din Marea Britanie ingreuneaza cautarile subacvatice, programate sa inceapa inca de azi.

