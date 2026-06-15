Olanda - Japonia s-a încheiat 2-2, pe ”AT&T Stadium” din Arlington, Texas. Cele două reprezentative fac parte din Grupa F de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Virgil van Dijk contestă: ”M-am uitat atent la toate meciurile, iar asta chiar nu-mi place. Nu e plăcut”

Virgil van Dijk, autorul primului gol de pe ”AT&T Stadium”, a contestat la capătul celor 90 de minute cele două pauze de hidratare impuse de organizatorii Campionatului Mondial în timpul confruntărilor.

Căpitanul lui Liverpool nu vede cu ochi buni modul în care sunt folosite aceste întreruperi, sugerând că ele par să favorizeze mai degrabă pauzele publicitare decât confortul jucătorilor și al spectatorilor.

Olandezul spune asta în ideea în care temperaturile de pe continentul american nu au fost unele excesive.

”Cred că pauzele de hidratare sunt foarte interesante. Am urmărit aproape toate meciurile de până acum la acest Mondial, iar de fiecare dată când se dau pauze de hidratare intră reclame pe TV și nu prea îmi place.

Pentru spectatorii neutri care urmăresc la televizor, nu este plăcut. Dacă este foarte cald, evident că este bine să existe asemenea pauze, dar cred că situația trebuie analizată separat pentru fiecare meci”, a spus Virgil van Dijk, citat de tribuna.com.

Olanda - Japonia 2-2

După o primă repriză tacticizată, a urmat o parte secundă spectaculoasă cu patru goluri, marcate de Virgil van Dijk (51) și Crysencio Summerville (64) pentru europeni, respectiv de Keito Nakamura (57) și Daichi Kamada (89), pentru ”Samuraii albaștri”.