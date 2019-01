BREAKING NEWS | Politia este in alerta! Unde ar fi aparut RAMASITE ale avionului in care se afla Emiliano Sala

Politia a declansat o ancheta.

Politia din Olanda a declansat o amenda dupa ce ramasite care se suspecteaza ca ar proveni de la avionul in care se afla Emiliano Sala au aparut in portul din Rotterdam. Politia incearca sa determine daca ramasitele descoperite provin de la avionul marca Piper PA-46.

Persoana care a descoperit ramasitele a postat pe retelele de socializare imaginea. La scurt timp, Paza de Coasta a inceput cercetarile pentru a descoperi si alte posibile ramasite. Vestea vine la putin timp dupa ce au fost descoperite doua perne ale scaunelor din avion in nordul Frantei, la Surtainville.

Familia lui Sala a strans sute de mii de euro pentru o cautare privata, care va fi efectuata in colaborare cu cele oficiale din Franta si Marea Britanie.

"Suntem constienti ca exista o operatiune privata in aceeasi zona, vom colabora cu cei implicati pentru a ne maximiza sansele de localizare a epavei si pentru a avea grija ca operatiunea de cautare sa se desfasoare in siguranta"

Doua vapoare au plecat in cautarea lui Emiliano Sala. "Cautarea privata a avionului in care se afla Emiliano Sala va fi condusa in coordonare cu cautarile AAIB. Cele doua vase vor lucra impreuna pentru o cautare sigura si eficienta", a anuntat capitanul Mearns, omul angajat de familia lui Sala.