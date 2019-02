Tatal lui Emiliano Sala, declaratie emotionanta! "Sunt disperat" Ce spune de dialogul cu autoritatile!

Avionul in care se afla Emiliano Sala si David Ibbotson a fost gasit.

Dupa doua saptamani de cautari, autoritatile au gasit avionul in care se afla fotbalistul Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson. Operatiunea privata de cautare a avut succes la doar cateva ore dupa ce fusese demarata.

Seful echipei de cercetare, David Mearns, a anuntat familia, iar tatal lui Emiliano Sala, Horacio Sala, a oferit o declaratie emotionanta. "Nu pot sa cred. Este un vis. Un vis rau. Sunt disperat. Am comunicat cu echipa de cautare in fiecare zic, dar nu am WhatsApp si este greu sa ii sun eu pe ei sau ei pe mine. Mi-au spus ca zilele au trecut, dar nu au nicio veste despre Emiliano sau avion", a spus tatal fotbalistului pentru o televiziune din Argentina.

Responsabilul de cautarile avionului a oferit duminica seara o declaratie oficiala: "Epava avionului in care se aflau Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson a fost localizata astazi de catre FPV Morven. Asa cum am discutat cu AAIB (Air Accidents Investigation Brench), nava GEO Ocean III a fost mutata in aceasta pozitie pentru a identifica vizual avionul", a spus Mearns. Astfel, aria de cautare a fost redusa la 5 kilometri patrati.