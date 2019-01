Ronaldo Deaconu, prezentat oficial in Croatia! "Sper ca vom realiza lucruri marete" Ce salariu va incasa!

Deaconu a fost transferat de Concordia Chiajna in Croatia, la Gorica.

Ronaldo Deaconu a parasit-o in aceasta iarna pe Concordia Chiajna, ocupanta locului 13 in Liga 1 si a semnat un contract pe 3 ani cu HNK Gorica, pozitia a 5-a in prima liga din Croatia.

"Ronaldo Octavian Andrei Deacon (21) a semnat un contract pana in vara anului 2022. El a devenit astazi noul jucator de la HNK Gorica", a scris clubul pe pagina oficiala.

Romanul de 21 de ani a fost prezentat astazi oficial de noua sa echipa. Deaconu va incasa un salariu de 7.500 de euro/luna in urmatorii ani. Conform transfermarkt, cota fotbalistului este de 500.000 de euro.

"Sunt foarte fericit ca am ajuns la Gorica. Sunt gata inca din prima zi sa dau totul pentru a ajuta echipa. Sper ca impreuna vom realiza lucruri marete in urmatoarea perioada", a spus Ronaldo Deaconu la prezentarea sa.