Ultimele detalii despre disparitia lui Emiliano Sala! Anuntul facut in urma cu putin timp despre operatiunile de cautare

Avionul in care se afla Emiliano Sala e de negasit.

O noua operatiune de cautare privata a avionului disparut in care se aflau Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson va avea loc duminica, a anuntat cel care va conduce operatiunea, cercetatorul David Mearns.

Cautarile vor fi facute cu un vas al Ministerului Apararii si vor acoperi aproximativ 25 de mile nautice in incercarea de a gasi ramasite ale aeronavei, scrie SkySports.

Au trecut aproape doua saptamani de cand avionul de tip Piper Malibu, cu care fostbalistul Emiliano Sala facea deplasarea la Cardiff, echipa la care fusese transferat de la Nantes, a disparut deasupra Canalului Manecii.

Ramasite ale avionului in care se afla Emiliano Sala au fost gasite pe o plaja din Franta!

Doua perne ale scaunelor din avionul in care se afla Emiliano Sala au fost descoperite de autoritatile franceze pe o plaja din Surtainville, nordul Frantei. Dupa doua zile de examinare, autoritatile au ajuns la concluzia ca acestea fac parte din avionul Piper Malibu in care se afla Emiliano Sala in drumul spre Cardiff, dupa ce a decolat de la Nantes.

"In dimineata zilei de 28 ianuarie am fost informati de autoritatile franceze ca o parte din perna unui avion a fost gasita pe o plaja langa Surainville, peninsula Cotentin. O a doua perna a fost gasita in aceeasi zona, mai tarziu, in aceeasi zi. Dintr-o examinare preliminara am ajuns la concluzia ca aceste perne sunt din avionul disparut. Acum desfasuram o cautare subacvatica in acea zona pe o arie de patru mile", a anuntat in aceasta saptamana reprezentantul Air Accident Investigation Branch.