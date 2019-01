EXCLUSIV / Dezvaluirea unui jurnalist arab: ce salariu fabulos ar avea Stanciu la Al Ahli! Castiga cat toata Liga I la un loc

Stanciu e abia al cincilea cel mai bine platit jucator de la noua sa echipa!

In aceste zile au existat controverse in privinta salariului lui Nicolae Stanciu la Al Ahli: initial s-a vorbit de 2,5 milioane de euro pe an, pentru ca apoi sa se spuna ca remuneratia sa nu depaseste 1,4 milioane de euro. Acelasi lucru s-a intamplat si cu suma de transfer primita de Sparta Praga. Daca impresarul sau, Anamaria Prodan, a spus ca el a costat 10 milioane de euro, antrenorul Marius Sumudica a spus ca ar fi vorba de doar 7,5 milioane de euro, iar Gabi Balint a spus ca a auzit despre o suma de transfer nu mai mare de 5 milioane de euro.

Sport.ro l-a contactat pe egipteanul Ahmed Ragab, jurnalist sportiv la Goal Arabic, care se ocupa de campionatele din Golf inca din 2002, fiind unul dintre numele importante ale presei sportive din acea zona a globului, care a dezlegat misterul transferul lui Nicolae Stanciu.

"Stanciu s-a transferat la Al Ahli pentru 10 milioane de euro, iar el va primi un salariu anual de 4,5 milioane de euro (!!), al cincelea cel mai mare salariu din echipa. Brazilianul Josef de Souza are un salariu anual de 12 milioane de euro, sirianul Omar Al Somah primeste 7,5 milioane de euro anual, chilianul Paolo Diaz are 7,5 milioane de euro anual, iar capoverdianul Djaniny primeste 7 milioane de euro pe an. Fanii lui Al Ahli sunt foarte fericiti deoarece clubul lor a reusit sa transfere un astfel de jucator, pentru ca il privesc ca pe un jucator excelent si cred ca va fi un mare plus pentru echipa. Al Ahli vrea sa refaca total echipa. Antrenorul Pablo Guede este un antrenor remarcabil, dar a avut mare ghinion in privinta rezultatelor si este foarte posibil sa fie schimbat. Stiu ca a mai existat o oferta pentru Stanciu de la Al Wasl Dubai, clubul din Emiratele Arabe Unite unde e antrenor Laurentiu Reghecampf, care a oferit 8,5 milioane de euro, dar nu a fost acceptata de Sparta Praga. In acest an, cluburile din Arabia Saudita primesc sume imense de bani din partea statului pentru a transfera jucatori valorosi si cu nume importante, asa ca aceste salarii si preturi de transfer nu ar trebui sa surprinda pe nimeni", a precizat Ragab pentru Sport.ro.