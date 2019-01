PRIMELE RAMASITE ale avionului in care se afla Emiliano Sala au fost gasite! BREAKING NEWS! 

Autoritatile franceze au gasit primele ramasite ale avionului Piper Malibu in care zbura atacantul argentinian Emiliano Sala catre Cardiff.

Primele ramasite ale avionului in care se aflau Emiliano Sala si pilotul Dave Ibbotson au fost gasite pe o plaja din Surtainville, Franta. Sunt doua perne despre care se presupune ca provin din scaunele avionului prabusit. Ele au fost gasite inca de luni, a anuntat un reprezentant Air Accident Investigation Branch din Marea Britanie.

"In dimineata zilei de 28 ianuarie am fost informati de autoritatile franceze ca o parte din perna unui avion a fost gasita pe o plaja langa Surainville, penisnsula Cotentin. O a doua perna a fost gasita in aceeasi zona, mai tarziu, in aceeasi zi. Dintr-o examinare preliminara am ajuns la concluzia ca aceste perne sunt din avionul disparut. Acum desfasuram o cautare subacvatica in acea zona pe o arie de patru mile", a anuntat reprezentantul Air Accident Investigation Branch.

Emiliano Sala, atacantul cumparat de Cardiff cu 20 de milioane de euro de la Nantes in urma cu o saptamana, zbura de la Nantes la Cardiff la bordul unui avion de dimensiuni reduse pilotat de Dave Ibbotson, un instalator care mai lucra si ca DJ si pilota avioane usoare in timpul liber fara sa aiba licenta!

Potrivit The Sun, cautarile subacvatice se desfasoara cu greutate din cauza conditiilor meteo. Acestea vor fi intensificate si se spera la mai multe rezultate in acest weekend. Pernele de scaune ar fi primele ramasite gasite de la ceea ce se presupune ca este epava avionului in care zbura Emiliano Sala. El si pilotul sunt considerati morti deja de catre autoritati.

Avionul in care zburau cei doi a disparut de pe radare deasupra Canalului Manecii lunea trecuta.