"Din respect pentru familiile lor, nu putem spune mai multe". Unde si cum au gasit anchetatorii epava avionului in care s-a aflat Emiliano Sala

Epava avionului in care Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson au disparut in urma cu doua saptamani a fost gasita pe fundul Canalului Manecii.

Anchetatorii aflati de doua saptamani in cautarea avionului de mici dimensiuni cu care Emiliano Sala zbura de la Nantes la Cardiff, disparut de pe radare la 21 ianuarie, au reusit sa gaseasca epava pe fundul Canalului Manecii! O nava echipata cu aparatura speciala pentru depistarea epavelor de pe fundul apelor a dat de urma epavei intr-o locatie nedezvaluita. Investigatorii au decis sa tina secret locul "din respect pentru familii". In acest moment, se presupune ca Emiliano Sala si David Ibbotson sunt morti.

"Epava avionului in care se aflau Emiliano Sala si David Ibbotson a fost gasita. A fost localizata in dimineata zilei de duminica de catre echipajul de pe FPV Movren. Asa cum am stabilit cu AAIB (Air Accidents Investigation Branch), nava GEO Ocean III a fost mutata in aceasta pozitie pentru a identifica avionul.



Familiile au fost anuntate, iar AAIB va da un comunicat in cursul zilei de luni. Este cel mai bun rezultat la care speram pentru familii, insa in aceasta seara le-am dat o veste devastatoare. Din respect, nu putem spune mai mult. Tot ce putem spune este ca o mare parte a epavei se afla pe fundul canalului", a spus David Mearns, citat de Sky News.

Primele bucati din avion au fost descoperite in urma cu 5 zile. Atunci, scaunele au fost gasite pe o plaja din Normandia.