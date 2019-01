Primele imagini cu RAMASITELE avionului in care se afla Emiliano Sala! Autoritatile, tot mai aproape sa-l gaseasca. FOTO

Ramasite ale avionului in care se afla Emiliano Sala au fost gasite pe o plaja din Franta!

Doua perne ale scaunelor din avionul in care se afla Emiliano Sala au fost descoperite de autoritatile franceze pe o plaja din Surtainville, nordul Frantei. Dupa doua zile de examinare, autoritatile au ajuns la concluzia ca acestea fac parte din avionul Piper Malibu in care se afla Emiliano Sala in drumul spre Cardiff, dupa ce a decolat de la Nantes. Acum sunt cautarile subacvatice programate sa dureze trei zile.

"In dimineata zilei de 28 ianuarie am fost informati de autoritatile franceze ca o parte din perna unui avion a fost gasita pe o plaja langa Surainville, penisnsula Cotentin. O a doua perna a fost gasita in aceeasi zona, mai tarziu, in aceeasi zi. Dintr-o examinare preliminara am ajuns la concluzia ca aceste perne sunt din avionul disparut. Acum desfasuram o cautare subacvatica in acea zona pe o arie de patru mile", a anuntat reprezentantul Air Accident Investigation Branch.

"Cautarile subacvatice sunt estimate sa dureze trei zile. Vom folosi un echipament special sonar de scanare in adancul marii pentru a incerca de a localiza epava avionului. Daca vom gasi epava, un vehicul operat de la distanta va fi folosit pentru a examina vizual ramasitele avionului", e comunicatul AAIB.

Familia lui Sala a strans sute de mii de euro pentru o cautare privata, care va fi efectuata in colaborare cu cele oficiale din Franta si Marea Britanie.

"Suntem constienti ca exista o operatiune privata in aceeasi zona, vom colabora cu cei implicati pentru a ne maximiza sansele de localizare a epavei si pentru a avea grija ca operatiunea de cautare sa se desfasoare in siguranta"

Doua vapoare au plecat in cautarea lui Emiliano Sala. "Cautarea privata a avionului in care se afla Emiliano Sala va fi condusa in coordonare cu cautarile AAIB. Cele doua vase vor lucra impreuna pentru o cautare sigura si eficienta", a anuntat capitanul Mearns, omul angajat de familia lui Sala.

