Formaţia Crystal Palace, deţinătoarea Cupei Angliei, a fost eliminată, sâmbătă, în turul trei al competiţiei, de echipa Macclesfield, care activează în liga a şasea. Macclesfield s-a impus cu scorul de 2-1.

Macclesfield FC a eliminat-o pe Crystal Palace în Cupa Angliei

Macclesfield FC, grupare de liga a şasea, a produs marea surpriză a turului 3 din Cupa Angliei la fotbal, reuşind să învingă pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Crystal Palace, deţinătoarea trofeului, într-o partidă disputată sâmbătă și redată în exclusivitate pe VOYO.

Macclesfield a deschis scorul pe stadionul Moss Rose prin căpitanul Paul Dawson (43'), iar apoi şi-a majorat avantajul în repriza secundă, prin Isaac Buckley-Ricketts (61'), înainte ca oaspeţii să reducă din diferență în finalul meciului, prin Yeremy Pino (90').

Echipa pregătită de John Rooney, fratele mai mic al fostului internaţional englez Wayne Rooney, ocupă în prezent locul al 14-lea în National League North, al şaselea eşalon al fotbalului englez.

Luna trecută, Macclesfield FC a fost îndoliată de moartea tânărului său atacant Ethan McLeond, într-un accident rutier produs la revenirea după un meci de campionat, notează Agerpres.

Moment emoționant între frații Rooney

Imediat după fluierul final, suporterii învingătorilor au invadat terenul, dornici să sărbătorească împreună cu jucătorii care au reuşit o performanţă extraordinară.

După meci, Wayne Rooney (40 de ani) l-a îmbrăţişat pe antrenorul echipei Macclesfield. Motivul: echipa este antrenată de John Rooney, fratele său mai mic (35 de ani).

„Este incredibil să-l văd pe fratele meu mai mic reuşind asta. Este antrenor de puţin timp şi sunt foarte mândru de el”, a declarat legenda Manchester United, citată de News.ro.

