”Cormoranii” sunt gata să transfere noua senzație a fotbalului italian, după ce au început ”cu stângul” noul sezon, pierzând Supercupa Angliei în fața celor de la Crystal Palace, la penalty-uri, după 2-2 în timpul regulamentar.



Liverpool îl transferă pe Giovanni Leoni



Liverpool a investit deja peste 300 de milioane de euro în transferurile din această vară și nu are de gând să se oprească aici.



Giovanni Leoni (18 ani), puștiul de la Parma care evoluează pe postul de fundaș central, va fi noul jucător al echipei lui Arne Slot, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

