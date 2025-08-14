”Cormoranii” sunt gata să transfere noua senzație a fotbalului italian, după ce au început ”cu stângul” noul sezon, pierzând Supercupa Angliei în fața celor de la Crystal Palace, la penalty-uri, după 2-2 în timpul regulamentar.
Liverpool îl transferă pe Giovanni Leoni
Liverpool a investit deja peste 300 de milioane de euro în transferurile din această vară și nu are de gând să se oprească aici.
Giovanni Leoni (18 ani), puștiul de la Parma care evoluează pe postul de fundaș central, va fi noul jucător al echipei lui Arne Slot, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.
Cele două cluburi au ajuns deja la un acord, iar Liverpool va plăti 35 de milioane de euro în schimbul său. Leoni va sosi în cursul zilei de joi în Anglia pentru a face vizita medicală și a semna cu noua sa echipă.
Leoni a fost transferat de Parma încă din 2024, de la Sampdoria, pentru 4,8 milioane de euro, iar în cariera sa a mai evoluat pentru cei de la Padova, club la care a făcut junioratul.
Liverpool deschide noul sezon din Premier League
- Premier League, cel mai tare campionat de fotbal din lume, va lua startul pe 15 august. Meciurile pot fi urmărite LIVE pe VOYO.
Noul sezon din Premier League debutează pe 15 august, iar partida inaugurală se va disputa pe Anfield între campioana Liverpool și Bournemouth.