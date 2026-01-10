FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00! Primul meci al noului antrenor de pe banca „albaștrilor”

Partida Charlton - Chelsea va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00 și putea fi urmărită în LIVE pe VOYO, dar și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00

Chelsea va fi la primul meci cu antrenorul venit în locul lui Enzo Maresca, Liam Rosenior. Londonezii vin după înfrângerea din campionat, scor 1-2, cu Fulham și se află pe poziția a opta în Premier League cu 31 de puncte.

Pentru „albaștri”, câștigarea FA Cup este unul dintre obiectivele acestui sezon, iar duelul de sâmbătă cu formația din Championship ar trebui să nu constituie o problemă.

De cealaltă parte, Charlton se află pe poziția a 19-a în liga secundă din Anglia și are 29 de puncte în 25 de partide jucate. Aceștia vin după remiza din etapa trecută de Championship, scor 2-2, cu Blackburn.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în 2007, în Premier League, iar atunci Chelsea reușea să impună cu 1-0.

