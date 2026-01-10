FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00! Primul meci al noului antrenor de pe banca „albaștrilor”

FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00! Primul meci al noului antrenor de pe banca &bdquo;albaștrilor&rdquo; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul Charlton - Chelsea, care va avea loc în FA Cup, va fi LIVE pe VOYO de la ora 22:00.

TAGS:
FA CupcharltonChelseaPremier LeagueVoyo
Din articol

Partida Charlton - Chelsea va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00 și putea fi urmărită în LIVE pe VOYO, dar și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00

Chelsea va fi la primul meci cu antrenorul venit în locul lui Enzo Maresca, Liam Rosenior. Londonezii vin după înfrângerea din campionat, scor 1-2, cu Fulham și se află pe poziția a opta în Premier League cu 31 de puncte.

Pentru „albaștri”, câștigarea FA Cup este unul dintre obiectivele acestui sezon, iar duelul de sâmbătă cu formația din Championship ar trebui să nu constituie o problemă.

De cealaltă parte, Charlton se află pe poziția a 19-a în liga secundă din Anglia și are 29 de puncte în 25 de partide jucate. Aceștia vin după remiza din etapa trecută de Championship, scor 2-2, cu Blackburn.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în 2007, în Premier League, iar atunci Chelsea reușea să impună cu 1-0.

Fabrizio Romano a făcut anunțul după ce s-a scris că Chelsea îl vrea pe Vinicius Junior

Recent, The Guardian a scris că Chelsea, a cincea clasată din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede pe VOYO, ar fi dispusă să ofere 155 de milioane de euro pentru Vinicius.

Consacratul jurnalist sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris însă că nu au existat discuții și nici negocieri între cele două părți.

Italianul a punctat că Vinicius rămâne focusat total pe munca de la Real Madrid.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
FA Cup | Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00! &bdquo;Cetățenii&rdquo; atacă o bornă veche de 70 de ani
FA Cup | Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00! „Cetățenii” atacă o bornă veche de 70 de ani
FA Cup 2025&ndash;2026, &icirc;n exclusivitate pe VOYO &ndash; magia Cupei Angliei ajunge &icirc;n Rom&acirc;nia
FA Cup 2025–2026, în exclusivitate pe VOYO – magia Cupei Angliei ajunge în România
ULTIMELE STIRI
Tottenham - Aston Villa, ora 19:45, LIVE pe VOYO. Ultimul meci pentru Drăgușin &icirc;n Anglia?
Tottenham - Aston Villa, ora 19:45, LIVE pe VOYO. Ultimul meci pentru Drăgușin în Anglia?
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: Este cel mai bun exemplu!
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: "Este cel mai bun exemplu!"
FA Cup | Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00! &bdquo;Cetățenii&rdquo; atacă o bornă veche de 70 de ani
FA Cup | Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00! „Cetățenii” atacă o bornă veche de 70 de ani
Au &icirc;nceput negocierile cu Edi Iordănescu! E favorit să preia echipa
Au început negocierile cu Edi Iordănescu! E favorit să preia echipa
Noua țintă a lui Dinamo! Andrei Nicolescu a spus totul: &bdquo;Am discutat cu el&rdquo;
Noua țintă a lui Dinamo! Andrei Nicolescu a spus totul: „Am discutat cu el”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au întors soarta amicalului după un val de schimbări în tabăra campioanei

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cea mai bogată echipă din Rom&acirc;nia renunță la doi fotbaliști

Cea mai bogată echipă din România renunță la doi fotbaliști

Maignan, &icirc;njurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: &rdquo;Nenorocitule!&rdquo;

Maignan, înjurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: ”Nenorocitule!”

FCSB &icirc;ncasează 3.500.000&euro;! Anunțul făcut de Gigi Becali

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: &rdquo;Excepțional / Foarte bun&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun”



Recomandarile redactiei
Au &icirc;nceput negocierile cu Edi Iordănescu! E favorit să preia echipa
Au început negocierile cu Edi Iordănescu! E favorit să preia echipa
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: Este cel mai bun exemplu!
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: "Este cel mai bun exemplu!"
Noua țintă a lui Dinamo! Andrei Nicolescu a spus totul: &bdquo;Am discutat cu el&rdquo;
Noua țintă a lui Dinamo! Andrei Nicolescu a spus totul: „Am discutat cu el”
Craiova &icirc;ncepe asaltul pentru titlu: ofertă pentru jucătorul de un milion de euro!
Craiova începe asaltul pentru titlu: ofertă pentru jucătorul de un milion de euro!
Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece
Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"
Alte subiecte de interes
FA Cup | Manchester City - Manchester United 1-2&nbsp; Guardiola, acasă! Diavolii roșii au reușit imposibilul
FA Cup | Manchester City - Manchester United 1-2  Guardiola, acasă! "Diavolii roșii" au reușit imposibilul
Erik ten Hag a dat drumul la tunuri! Știu ce fac și știu de ce sunt aici
Erik ten Hag a dat drumul la tunuri! "Știu ce fac și știu de ce sunt aici"
Și-a anunțat revenirea &icirc;n fotbal, după trei ani de OnlyFans: &bdquo;Știți c&acirc;t am c&acirc;știgat?&rdquo;
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani de OnlyFans: „Știți cât am câștigat?”
Tragedie &icirc;n Anglia. Meciul a fost anulat, iar clubul a reacționat oficial
Tragedie în Anglia. Meciul a fost anulat, iar clubul a reacționat oficial
E gata! C&acirc;nd va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
CITESTE SI
C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Kate Middleton, de la &bdquo;prințesa plictisitoare&rdquo; la o personalitate &bdquo;iconică&rdquo;. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE

stirileprotv Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!