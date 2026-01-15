9-0 și o ironie de zile mari: Marseille a reușit ce nu a putut Crystal Palace. Reacția colorată a lui De Zerbi pentru echipa din liga a șasea

În ultimii ani, fotbalul pare să avanseze cu o viteză tot mai mare pe drumul elitismului, însă echipe ca Macclesfield FC vin, din când în când, să răstoarne părți mici ale fenomenului de dimensiuni babelice.

Din eșalonul cu numărul șase, clasată cu 117 locuri mai jos, în piramida ligilor engleze de fotbal, Macclesfield a eliminat câștigătoarea în exercițiu a Cupei Angliei, Crystal Palace, club care ar fi trebuit să evolueze în UEFA Europa League, în acest sezon, potrivit meritelor sportive.

Marseille, victorie 9-0 împotriva unei echipe de liga a șasea. Crystal Palace a pierdut, într-un meci similar

2-1 a fost un scor mai mult decât rușinos, suferit de câștigătoarea FA Cup, care era așteptată să se distreze la Macclesfield.

Olympique Marseille a reușit ce nu a putut Crystal Palace, adică a învins la un scor așteptat un adversar situat mai jos cu cinci eșaloane, în Franța. Când a văzut-o pe Paris Saint-Germain eliminată de Paris FC, în Cupa Franței, gruparea antrenată de fostul fotbalist al CFR Cluj, Roberto De Zerbi a prins și mai mult avânt, înaintea duelului cu FC Bayeux, echipă de liga a șasea.