Transferul de 95 de milioane de euro al lui Liverpool a deschis scorul după patru minute în Supercupa Angliei
Liverpool, campioana Angliei, și Crystal Palace, câștigătoarea Cupei Angliei, se duelează în Supercupa Angliei.

  • Meciul se desfășoară pe stadionul Wembley și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

Hugo Ekitike (23 de ani) a fost transferat în această vară de Liverpool pentru o sumă fabuloasă, 95 de milioane de euro, și a avut nevoie de doar patru minute pentru a deschide scorul în primul meci oficial pentru campioana Angliei.

Atacantul francez a punctat cu un șut de la marginea careului, pe jos, la care Dean Henderson, portarul celor de la Crystal Palace, nu a putut interveni.

La această reușită, ”assist-ul” a fost înregistrat de Florian Wirtz, un alt jucător aflat la debut într-un meci oficial pentru Liverpool. Mijlocașul german a fost adus tot în această vară de la Bayer Leverkusen, pentru 125 de milioane de euro, și este cel mai scump transfer din istoria clubului.

Crystal Palace - Liverpool | Echipele de start

  • Crystal Palace: Henderson – Richards, Lacroix, Guehi – Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Eze – Mateta
  • Rezerve: Benitez, Cardines, Clyne, Devenny, Edouard, Esse, Hughes, Lerma, Sosa
  • Liverpool: Alisson – Frimpong, van Dijk, Konate, Kerkez – Jones, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike
  • Rezerve: Chiesa, Doak, Elliott, Endo, Mamardashvili, Ngumoha, Nyoni, Robertson

EXCLUSIV pe VOYO | Supercupa Angliei

Ultima dată când Supercupa Angliei a ajuns la câștigătoarea Cupei Angliei a fost în 2022, atunci când Liverpool s-a impus în fața lui Manchester City cu scorul de 3-1.

Liverpool a cucerit Supercupa Angliei de 16 ori, în timp ce pentru Crystal Palace ar fi primul astfel de trofeu din istoria clubului. De altfel, primul trofeu important cucerit de Palace a fost chiar Cupa Angliei câștigată la finalul sezonului trecut. În luna mai, Crystal Palace a învins-o cu scorul de 1-0 pe Manchester City chiar pe Wembley.

Noul sezon din Premier League debutează pe 15 august, iar partida inaugurală se va disputa pe Anfield între campioana Liverpool și Bournemouth. Crystal Palace o va înfrunta pe Chelsea, pe Stamford Bridge, în prima etapă din campionatul Angliei.

Meciurile din Premier League pot fi urmărite LIVE pe VOYO.

