Meciul se desfășoară pe stadionul Wembley



Hugo Ekitike (23 de ani) a fost transferat în această vară de Liverpool pentru o sumă fabuloasă, 95 de milioane de euro, și a avut nevoie de doar patru minute pentru a deschide scorul în primul meci oficial pentru campioana Angliei.



Atacantul francez a punctat cu un șut de la marginea careului, pe jos, la care Dean Henderson, portarul celor de la Crystal Palace, nu a putut interveni.



La această reușită, ”assist-ul” a fost înregistrat de Florian Wirtz, un alt jucător aflat la debut într-un meci oficial pentru Liverpool. Mijlocașul german a fost adus tot în această vară de la Bayer Leverkusen, pentru 125 de milioane de euro, și este cel mai scump transfer din istoria clubului.

