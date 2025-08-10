Crystal Palace a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare, 3-2 după 2-2 și a cucerit Supercupa Angliei (FA Community Shield), meci transmis LIVE de VOYO.

”Cormoranii” au deschis scorul prin Ekitike, dar Mateta a transformat un penalty obținut după un fault în careu al lui Virgil van Dijk, iar Frimpong a făcut 2-1 în minutul 21.

Liverpool și-a menținut avantajul până în minutul 77, când Sarr a înscris, iar jocul s-a decis direct la loviturile de departajare, unde Dean Henderson a făcut minuni.

