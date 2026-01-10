Miza meciului nu este doar calificarea în faza următoare a competiției, ci și continuarea unei serii formidabile pe Etihad Stadium, unde „cetățenii” au transformat terenul propriu într-un coșmar pentru adversari în ultimul deceniu.



Manchester City - Exeter este un duel de tip David versus Goliat, în care statistica pare să nu lase loc de interpretări. Aceasta este prima întâlnire directă din istorie între cele două cluburi, iar trecutul recent al „cetățenilor” este înfricoșător pentru orice echipă care vine pentru prima dată pe Etihad. În ultimele cinci meciuri disputate împotriva unor formații englezești pe care le-a întâlnit în premieră, Manchester City a câștigat pe linie, cu un golaveraj zdrobitor: 23-2.



Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00



Pentru trupa lui Pep Guardiola, FA Cup a devenit o competiție a dominației totale pe teren propriu. Din ianuarie 2015, de la acel eșec surprinzător cu 0-2 în fața lui Middlesbrough, „cetățenii” au câștigat toate cele 15 meciuri de Cupă disputate acasă, marcând nu mai puțin de 65 de goluri.



Această serie impresionantă îi aduce pe cei de la City la un pas de a egala o performanță rară. Doar Liverpool a reușit o serie mai lungă de victorii consecutive pe teren propriu în istoria competiției pentru un club de ligă, legând 16 succese între 1939 și 1955. Totuși, reperul absolut, stabilit înainte de formarea Football League, aparține celor de la Clapham Rovers, cu 17 victorii la rând între 1873 și 1881.



Foden, spaima ligilor inferioare



Dacă Exeter speră la o minune, va trebui să găsească o soluție pentru a-l bloca pe Phil Foden. Mijlocașul englez are cifre uluitoare în cupele interne atunci când întâlnește adversari din eșaloanele inferioare.



În cele 20 de partide în care a fost titular împotriva unor astfel de echipe, Foden a contribuit decisiv la 26 de reușite (14 goluri și 12 pase decisive). Mai mult, City a câștigat toate cele 20 de meciuri în care Foden a început din primul minut împotriva formațiilor din ligile mici.



De cealaltă parte, Exeter City vine cu povara unei statistici negre. „Grecii” au fost eliminați în ultimele 10 confruntări de FA Cup avute cu echipe din prima ligă, ultima lor victorie de răsunet datând din sezonul 1980-1981, când au scos-o pe Leicester City. Totuși, oaspeții se agață de speranța repetării parcursului de anul trecut, când au trecut de Oxford United cu 3-1. Dacă vor reuși marea surpriză, ar bifa calificarea în turul patru în două sezoane consecutive pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol (perioada 1949-1951).

