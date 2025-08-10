”Cormoranii” au deschis scorul prin Ekitikee, dar Mateta a transformat un penalty obținut după un fault în careu al lui Virgil van Dijk. Frimpong a făcut 2-1 în minutul 21.

FCSB – Unirea Slobozia, de la 21:30! ECHIPELE DE START Surprize mari la campioana României

Favoritul lui Gigi Becali, OUT! Cum arată echipa FCSB-ului pentru meciul cu Unirea Slobozia

Liverpool și-a menținut avantajul până în minutul 77, dar Sarr a înscris, iar jocul s-a decis direct la loviturile de departajare, unde Dean Henderson a făcut minuni.

După ce Mohamed Salah a trimis mult peste poartă, Henderson a reușit să intervină salvator la execuțiile lui Alexis Mac Allister și Harvey Elliott. Paradele portarului de la Crystal Palace nu au fost, însă, întâmplătoare.

Așa cum obișnuiesc mulți portari atunci când vine vorba despre pregătirea loviturilor de departajare, goalkeeper-ul ”Vulturilor” a fost bine pus la punct. Camerele de filmat au surprins momentul în care Henderson s-a uitat pe lista executanților lui Liverpool și colțurile la care aceștia trag la loviturile de pedeapsă.

Portarul lui Crystal Palace avea fițuica lipită pe o sticlă de apă acoperită cu un prosop și aflată la câțiva metri de poartă.

VIDEO Loviturile de departajare la Crystal Palace - Liverpool

