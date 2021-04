Chelsea vrea sa dea lovitura si sa il aduca inapoi pe Lukaku! Englezii pregatesc o oferta imensa pentru atacantul belgian 

Principalul obiectiv al lui Chelsea este sa transfere un varf in perioada de mercato din vara.

Englezii au nevoie de un atacant de careu pentru urmatorul sezon, iar lista conducatorilor se reduce la doar doua nume: Erling Haaland si Romelu Lukaku. Oficialii clubului nu sunt multumiti de prestatiile lui Werner, care a reusit din nou sa isi scoata echipa din minti in Champions League, cu o ratare din fata portii.

In cazul lui Haaland, presa din Anglia anunta ca transferul sau nu ar fi factibil, insa sansele cu Lukaku ar fi mult mai mari. Atacantul a fost jucatorul lui Chelsea din 2011 pana in 2014, cand a fost vandut la Everton, insa echipa lui Abramovich a preferat sa il imprumute pana atunci, astfel ca a strans doar 15 meciuri oficiale la prima echipa.

Lukaku se afla in varf de forma, iar in acest sezon a reusit sa inscrie 27 de goluri in 40 de meciuri la Inter. Conform The Sun, citat de Mundo Deportivo, Chelsea ar pregati o oferta de peste 100 de milioane de euro pentru atacant.

Pentru a-si asigura resursele financiare necesare, englezii s-au decis sa ii dea pe Tammy Abraham si Olivier Giroud. Mai mult, problemele economice de la Inter ar putea sa ii ajute pe englezi sa il cumpere pe Lukaku, desi Conte are alte prioritati in ceea ce priveste plecarile de la club.