Werner, cosmarul fanilor lui Chelsea! Ratare incredibila a starului de 55 milioane al lui Chelsea! Cum a putut sa gafeze

Real Madrid si Chelsea se intalnesc in prima semifinala din Champions League.

Dupa un start mai linistit de partida, a venit minutul 10, iar Mason Mount, pustiul crescut de londonezi inca de la varsta de 7 ani, a luat o faza pe cont propriu de jumatate terenului, dupa care a sutut din lateral, iar mingea deviata a a ajuns pe capul lui Pulisic, care i-a asezat-o perfect lui Werner, care a tras in Courtois din cativa metri.

Fanii lui Chelsea au fost obisnuiti in acest sezon cu ratarile neamtului, care ajunge cu usurinta in fata portii, in special datorita vitezei explozive pe care o are, insa eficacitatea atacantului a fost una care a adus ingrijorare la clubul londonez.

Adus in vara de la RB Leipzig pentru 55 de milioane de euro, Werner a evolat in 44 de meciuri pentru Chelsea, in care a reusit sa marcheze de 11 ori si sa ofere 12 pase decisive.