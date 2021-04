Prima reactie a lui Zidane dupa remiza cu Chelsea! "Sunt in semifinale pentru ca sunt o echipa foarte buna! Returul va fi foarte competitiv!"

Real Madrid a terminat la egaitate, 1-1, turul din semifinalele Champions League contra celor de la Chelsea.

Chiar daca a fost dominata in prima repriza, echipa madrilena a reusit sa reziste presiunii facuta de englezi si a intrat la pauza cu 1-1. Dupa odihna, cele doua echipe nu au mai riscat la fel de mult, iar partida a fost una fara evenimente notabile si s-a terminat la egalitate. Dupa ce antrenorul lui Chelsea, Thomas Tuchel, s-a declarat nemultumit de egal, Zidane a vorbit si el despre meci si anunta un retur de foc pentru echipa sa.

"In prima repriza, a fost foarte dificil pentru noi, dar in a doua parte am reusit sa controlam jocul mai bine. Sunt foarte rapizi, au jucatori foarte buni si au inceput foarte bine partida. In a doua repriza, am reusit sa avem mai mult control. Inca avem sanse in aceasta dubla si suntem fericiti cu performanta avuta.

Suntem buni in meciurile din deplasare, facem un pressing sus, punem presiune. Chelsea este in semifinale dintr-un motiv, acela ca sunt o echipa foarte buna. Returul va fi foarte competitiv. Militao a avut o partida foarte buna, ca toti jucatorii de altfel. Au dat totul astazi si acum trebuie sa se odihneasca", a spus Zidane dupa meci.