"Joaca pentru doi!" El este jucatorul care a facut senzatie in Real Madrid - Chelsea! Cifre incredibile pentru Kante

N'Golo Kante a avut o prestatie uluitoare in meciul cu Real Madrid si a fost laudat de un fost jucator al lui Chelsea.

Chelsea nu a reusit sa se impuna pe terenul lui Real Madrid, insa un mijlocas central al formatiei pregatite de Tuchel a reusit mai multe driblinguri decat intreaga echipa a lui Zidane.

Real Madrid si Chelsea au incheiat la egalitate derby-ul din turul semifinalelor Champions League, scor 1-1. Christian Pulisic a deschis scorul in minutul 14 dupa ce l-a driblat pe Courtois in careu, dar madrilenii au revenit repede in joc prin Benzema care a restabilit egalitatea in minutul 29, dupa un gol superb din 11 metri.

Remarcatul serii a fost insa N'Golo Kante. Francezul a reusit 6 driblinguri impotriva lui Real Madrid, mai mult decat intreg lotul "galacticilor", care au efectuat doar 5 driblinguri. Campionul mondial a fost laudat de catre Cesc Fabregas.

N'golo Kante completed more dribbles (6) than the entire Real Madrid team (5) today ???? pic.twitter.com/ezQIycDmRP — ESPN FC (@ESPNFC) April 27, 2021

"N'Golo a fost tot timpul un jucatori mare. Nu m-am indoit niciodata de asta. Joaca pentru doi", a scris fostul jucator a lui Chelsea pe retele de socializare.

N’golo has always been a big game player. Never doubt him. He plays for 2. — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 27, 2021

De asemenea, mijlocasul lui Chelsea a castigat si cele mai multe dueluri (21) si a avut si cele mai multe preluari reusite (6) mai mult decat orice alt jucator prezent pe teren la meciul contra lui Real Madrid.

Real Madrid ii face vizita pe 5 mai lui Chelsea pe Stamford Bridge, acolo unde se va disputa meciul retur din semifinale Champions League.