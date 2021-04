"Werner asta, cum il cheama? Vierme?" Atacantul lui Chelsea, umilit de sotia unui coechipier dupa ratarea din meciul cu Real Madrid

Real Madrid si Chelsea au remizat in turul semifinalelor Champions League, 1-1.

Pulisic si Benzema au fost singurii marcatori din meciul de pe Alfredo Di Stefano, insa englezii au avut o ocazie uriasa prin care puteau marca, prin Werner, care a ratat singur cu Courtois. Atacantul, aflat in fata portii, a trimis balonul direct in portarul belgian, spre frustrarea fanilor si chiar si a antrenorului.

Thomas Tuchel a vorbit despre ocaziile pe care atacantul german le-a ratat in ultimele meciuri, insa s-a aratat increzator ca acesta va face un meci bun in retur.

In schimb, Werner a fost criticat dur si de sotia coechipierului sau, Thiago Silva. Belle Silva a postat pe contul de Instagram o filmare in care aparea ratarea atacantului, iar femeia nu s-a putut abtine: "Asta este karma, baieti. La fiecare echipa la care merg exista un atacant care rateasca asa. Werner asta, cum il cheama? Verme? (vierme, in traducerea din portugheza). Avem nevoie de gol, trebuie sa castigam meciul asta, insa atacantii nu vor sa inscrie, nu inteleg de ce nu fac asta".

perdi tudo na belle silva chamando o timo werner de verme pic.twitter.com/hzLENaR8jT — jana (@schumachvr) April 28, 2021