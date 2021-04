BREAKING NEWS | Cutremur planetar! "Real Madrid, Chelsea si City vor fi date afara din semifinalele Champions League!" Anuntul unui inalt oficial UEFA

UEFA planuieste o replica dura pentru cluburile care au complotat la crearea Super Ligii Europene!

Presedintele federatiei daneze spune ca UEFA le va da afara din Champions League pe Real Madrid, Manchester City si Chelsea pana la finalul saptamanii. Cele 3 sunt calificate in semifinalele Ligii! Chelsea si Real ar fi urmat sa se intalneasca intre ele, in timp ce City ar fi trebuit sa dea peste PSG.

Jesper Moller, presedintele federatiei daneze si membru in Comitetul Executiv al UEFA, se asteapta ca toate cluburile implicate sa fie excluse cu efect imediat din competitiile europene.

"Va fi un comitet executiv extraordinar vineri. Cred ca cele 12 cluburi vor fi date afara din Champions League si Europa League", a spus Moller pentru televiziunea nationala daneza, DR.

Oficialul a refuzat sa se refere la situatia fotbalistilor danezi din loturile celor 12 cluburi fondatoare ale Super Ligii. Moller sustine ca UEFA se gandeste sa le permita fotbalistilor de la cele 12 echipe implicate in proiectul Super Ligii sa aleaga daca raman sub actualele contracte sau daca vor sa si le rezilieze!

"Cred ca acordurile in vigoare devin nule in momentul in care cluburile ies din structurile actuale. Jucatorii sunt liberi sa decida daca sunt parte a unei comunitati, daca se solidarizeaza cu restul oamenilor", a spus Jesper Moller pentru sursa citata.

"Cluburile [fondatoare ale Super Ligii] vor iesi din competitiile UEFA. Cred ca asta se va intampla vineri. Vom vedea apoi cum vom merge mai departe in Champions League", a detaliat oficialul.