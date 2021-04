Benzema a doborat inca un record in Champions League! Ce a reusit atacantul lui Real dupa super-golul inscris cu Chelsea

Karim Benzema a egalat o legenda a lui Real Madrid la goluri marcate in Liga Campionilor.

Real Madrid a reusit sa egaleze in minutul 29 prin Benzema pe stadionul Alfredo Di Stefano, dupa ce Chelsea a deschis scorul in minutul 14 cu ajutorul lui Pulisic.

Francezul Karim Benzema a inscris un gol istoric in aceasta seara. Atacantul lui Real Madrid l-a egalat pe Raul la numarul de reusite marcate in Champions League. Jucatorul in varsta de 33 de ani a marcat golul 71 si este al 4-lea marcator din istoria Champions League, alaturi de Raul. Doar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi si Robert Lewandowski au marcat mai multe goluri ca Benzema.

"Galacticii" au inceput slab partida, dar au revenit dupa 15 minute. Karim Benzema a marcat dupa ce cu mai putin de cinci minute trimisese minge in bara.

⚪️ Karim Benzema joins Raúl González on 71 goals in the Champions League ???? Real Madrid legend ✅#UCL pic.twitter.com/eiSSBk04Eq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021