BREAKING NEWS | Cluburile care au votat pentru Super Liga negociaza desfiintarea competitiei! Anunt de ultima ora

Chelsea si Manchester City sunt deja gata sa se retraga, anunta presa din Anglia. Se pare ca si Atletico Madrid, Manchester United si FC Barcelona.

Cluburile membre se vor intalni in aceasta seara, intr-o sedinta, pentru a discuta viitorul acestui proiect, aunta TalkSport. E foarte posibil ca in aceasta seara sa asistam la desfiintarea competitiei.

Totul a pornit dupa ce suporterii lui Chelsea au iesit in strada sa protesteze impotriva intrarii echipei lor favorite in acest turneu.

Dupa un meeting spectaculos, sefii lui Chelsea au cedat si isi pregatesc iesirea din acest proiect. Au urmat apoi, ca piesele de domio, Manchester City, Manchester United, Barcelona si Atletico, care isi pregatesc, de asemenea, iesirea.

BREAKING: All 12 clubs are meeting tonight to discuss disbanding the Super League.

